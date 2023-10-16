В Каменске-Уральском полыхает Синарский трубный завод

Posted Сегодня, 06:52
Published Сегодня, 06:52
Modified Сегодня, 06:54
Updated Сегодня, 06:54
Известно, что горела крыша предприятия. Возгорание произошло из-за халатности при проведении там ремонтных работ, сообщает «Урал Мэш».
Пламя охватило 60 квадратных метров кровли на пристройке с душевыми. Очевидцы слышали три взрыва.
В момент воспламенения людей внутри не было, эвакуация не потребовалась. По данным издания, пожар начался из-за ошибок в технике безопасности при ремонте, который проводила сторонняя организация. К настоящему моменту пламя потушено.
Ранее сообщалось, что в Краснотурьинске на улице Свердлова в квартире на втором этаже случился пожар. Там едва ли не горел заживо мужчина.