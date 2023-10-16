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В Каменске-Уральском полыхает Синарский трубный завод

В Каменске-Уральском полыхает Синарский трубный завод

16 октября 2023, 06:52
Фото: 1MI
Синарский трубный завод загорелся в Каменске-Уральском. Очевидцы утверждают, что возгорание произошло из-за взрыва в левой части здания.

Известно, что горела крыша предприятия. Возгорание произошло из-за халатности при проведении там ремонтных работ, сообщает «Урал Мэш».

Пламя охватило 60 квадратных метров кровли на пристройке с душевыми. Очевидцы слышали три взрыва.

В момент воспламенения людей внутри не было, эвакуация не потребовалась. По данным издания, пожар начался из-за ошибок в технике безопасности при ремонте, который проводила сторонняя организация. К настоящему моменту пламя потушено.

Ранее сообщалось, что в Краснотурьинске на улице Свердлова в квартире на втором этаже случился пожар. Там едва ли не горел заживо мужчина.

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#Происшествия#Каменск-Уральский#Пожар#Взрыв#Ремонтные работы#Дарья Сорокина#Синарский трубный завод
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