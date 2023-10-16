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В Каменске-Уральском пропала 12-летняя школьница

В Каменске-Уральском пропала 12-летняя школьница

16 октября 2023, 04:34
Фото: 1MI
12-летняя Софья Герасимова из Каменска-Уральского бесследно исчезла 15 октября 2023 года.

Девочка ушла из дома и обратно не вернулась. Рост пропавшей свердловчанки — 170 сантиметров. Цвет волос темно-русый, голубые глаза. Об этом рассказали в группе ВКонтакте поискового отряда «Лиза Алерт».

Фото: Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт»

В день исчезновения на Софье были синие джинсы, черная бейсболка и черная жилетка с капюшоном. Школьницу ищут сотрудники отряда «Лиза Алерт».

Напомним, 13 октября 2023 года в Екатеринбурге пропала 13-летняя светловолосая девочка. Подросток вышла из дома и обратно не пришла. С собой у нее был рюкзак. Ее разыскивают сотрудники полиции.

13-летняя девочка в розовой шапке пропала в Екатеринбурге
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