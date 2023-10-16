В Каменске-Уральском пропала 12-летняя школьница

Posted Сегодня, 04:34
Published Сегодня, 04:34
Modified Сегодня, 04:34
Updated Сегодня, 04:34
Девочка ушла из дома и обратно не вернулась. Рост пропавшей свердловчанки — 170 сантиметров. Цвет волос темно-русый, голубые глаза. Об этом рассказали в группе ВКонтакте поискового отряда «Лиза Алерт».
В день исчезновения на Софье были синие джинсы, черная бейсболка и черная жилетка с капюшоном. Школьницу ищут сотрудники отряда «Лиза Алерт».
Напомним, 13 октября 2023 года в Екатеринбурге пропала 13-летняя светловолосая девочка. Подросток вышла из дома и обратно не пришла. С собой у нее был рюкзак. Ее разыскивают сотрудники полиции.