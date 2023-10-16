tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:20

Published Сегодня, 05:20

Modified Сегодня, 05:20

Updated Сегодня, 05:20

В Краснотурьинске будут греметь взрывы пять дней подряд

В Краснотурьинске будут греметь взрывы пять дней подряд

16 октября 2023, 05:20
Фото: 1MI
В Краснотурьинске пройдут взрывные работы на карьере «Пещерный» с 16 по 20 октября 2023 года.

Местных жителей оповестят о взрывах при помощи сирен. На границе проведения взрывов будет стоять охрана, рассказали в пресс-службе администрации Краснотурьинского ГО.

Также свердловчанам порекомендовали не ходить в лес, где поблизости проводятся взрывные работы.

Напомним, 8 сентября 2023 года под Богдановичем на карьере известкового месторождения проводились запланированные взрывные работы для добычи сырья. Разработка в этом месте проводится с помощью буровзрывных работ.

Сырье, которое добывают на карьере, используют потом в строительных и дорожных работах, а также в изготовлении щебня, извести, бетона.

На карьере под Богдановичем состоятся массовые взрывы
Узнать подробнее
Читайте также:
Новые технологии избавят удаленные поселения Урала от проблем с экологией«Экологический трамвай» запустили в КраснотурьинскеПять жительниц Нижнего Тагила танцевали на пилоне на конкурсе в Екатеринбурге
#Общество#Происшествия#Краснотурьинск#Лес#Богданович#Охрана#Сирены#Разработка#Карьер#Добыча#Взрывы#Взрывные работы#Елизавета Зиборова#Сырье
Подпишитесь
Миллионные траты заводов Тагила на снижение выбросов дали низкий эффект в 2022 году
13 октября, 13:58
40 автобусов за 414,4 миллиона закупает администрация Нижнего Тагила
14 октября, 12:18
Новая 10-метровая гирлянда украсит Нижний Тагил на Новый год
14 октября, 10:53
С екатеринбуржца взыскали 350 тысяч рублей из-за недействительного полиса ОСАГО
14 октября, 16:58
В какие дни в ноябре у россиян будут выходные
Вчера, 12:23
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выбросил 66,4 тысячи тонн загрязнений в 2022 году
13 октября, 13:47