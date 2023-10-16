В Краснотурьинске будут греметь взрывы пять дней подряд

Posted Сегодня, 05:20
Published Сегодня, 05:20
Modified Сегодня, 05:20
Updated Сегодня, 05:20
Местных жителей оповестят о взрывах при помощи сирен. На границе проведения взрывов будет стоять охрана, рассказали в пресс-службе администрации Краснотурьинского ГО.
Также свердловчанам порекомендовали не ходить в лес, где поблизости проводятся взрывные работы.
Напомним, 8 сентября 2023 года под Богдановичем на карьере известкового месторождения проводились запланированные взрывные работы для добычи сырья. Разработка в этом месте проводится с помощью буровзрывных работ.
Сырье, которое добывают на карьере, используют потом в строительных и дорожных работах, а также в изготовлении щебня, извести, бетона.