В Нижегородской области представили проект комплексного развития электромобилей

Posted Сегодня, 15:29
Published Сегодня, 15:29
Modified Сегодня, 15:29
Updated Сегодня, 15:29
В рамках форума «Реализация регионального инвестиционного стандарта» на площади Нижегородской ярмарки был показан проект комплексного развития электромобильности региона. В него вошли сеть электрозаправочных станций, свыше 200 электромобилей, используемых в качестве такси, а также цифровая платформа управления. Помимо этого участников форума ознакомили с прототипом зарядной станции на 150 кВт, которая может заправлять сразу два электрокара. Разработали её специалисты из Нижнего Новгорода, пишет NewsNN.
На сегодняшний день в регионе действует примерно 80 быстрых электрозаправок. К концу года их должно стать на 38 больше. Федеральная сеть Hyper расширится до 140 станций в других регионах России уже в 2023 году. Ранее компания привлекла 350 млн рублей частных инвестиций на реализацию проектов, из которых 127 млн рублей поступили от физических лиц.
По словам Тихонова, проект планируется тиражировать на другие субъекты РФ, так как опыт Нижегородской области доказал, что массовое строительство быстрых электрозаправок интересно для частного капитала.