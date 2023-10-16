В Нижегородской области представили проект комплексного развития электромобилей

На сегодняшний день в регионе действует примерно 80 быстрых электрозаправок. К концу года их должно стать на 38 больше. Федеральная сеть Hyper расширится до 140 станций в других регионах России уже в 2023 году. Ранее компания привлекла 350 млн рублей частных инвестиций на реализацию проектов, из которых 127 млн рублей поступили от физических лиц.