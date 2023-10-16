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В спецшколе Екатеринбурга в деле об изнасилованиях появилась новая жертва

В спецшколе Екатеринбурга в деле об изнасилованиях появилась новая жертва

16 октября 2023, 08:36
Фото: Midjourney
В спецшколе №124 в Екатеринбурге, в которой насиловали детей, появилась новая жертва — третья.

Источник в силовых структурах рассказал, что есть и третий подросток, которого насиловали сверстники, сообщает Ура.ру.

Об этом правоохранители узнали случайно, когда ребенок самовольно покинул учреждение. После этого он рассказал своим знакомым, что столкнулся с насилием в школе. Те обратились в полицию, и тогда в спецшколу вновь нагрянули полицейские.

Мальчика уже опросили. Он подтвердил стражам порядка, что столкнулся с насилием. Издевательства ребенок терпел зимой 2021–2022 года, а также весной 2023-го. Подозреваемым в этом деле проходит воспитанник этого же учреждения. Подросткам 14 и 16 лет.

Следствие полагает, что могут появиться и новые жертвы насилия. Известно, что мама мальчика пока ничего не знает о том, с чем он столкнулся.

Напомним, скандал в учреждении разгорелся весной, когда стало известно, что с подачи воспитателя в школе проводились акты насилия.

Изнасилованный в спецшколе Екатеринбурга подросток отпущен на свободу
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#Свердловская область#Школа#Насилие#Скандал#Следствие#Жертва#Екатеринбург#Подросток#Спецшкола#Дарья Сорокина#Изнасилования
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