В спецшколе Екатеринбурга в деле об изнасилованиях появилась новая жертва

Posted Сегодня, 08:36
Published Сегодня, 08:36
Modified Сегодня, 08:38
Updated Сегодня, 08:38
Источник в силовых структурах рассказал, что есть и третий подросток, которого насиловали сверстники, сообщает Ура.ру.
Об этом правоохранители узнали случайно, когда ребенок самовольно покинул учреждение. После этого он рассказал своим знакомым, что столкнулся с насилием в школе. Те обратились в полицию, и тогда в спецшколу вновь нагрянули полицейские.
Мальчика уже опросили. Он подтвердил стражам порядка, что столкнулся с насилием. Издевательства ребенок терпел зимой 2021–2022 года, а также весной 2023-го. Подозреваемым в этом деле проходит воспитанник этого же учреждения. Подросткам 14 и 16 лет.
Следствие полагает, что могут появиться и новые жертвы насилия. Известно, что мама мальчика пока ничего не знает о том, с чем он столкнулся.
Напомним, скандал в учреждении разгорелся весной, когда стало известно, что с подачи воспитателя в школе проводились акты насилия.