В свердловском онкодиспансере открыли современный комплекс для стерилизации

Posted Сегодня, 15:45
Published Сегодня, 15:45
Modified Сегодня, 15:47
Updated Сегодня, 15:47
После капремонта и закупки нового оборудования, в частности трех моюще-дезинфицирующих машин и вакуумных паровых стерилизаторов, центральное стерилизационное отделение стало соответствовать всем современным требованиям и стандартам, заверил главврач больницы Борис Мейлах.
Предусмотрены загрузочные тележки для анестезиологических и эндоскопических инструментов, а также стандартные контейнеры. Это позволяет максимально качественно и бережно обрабатывать каждое медицинское изделие индивидуально, — сообщила главная медсестра диспансера Анна Салоутина, чьи слова приводит пресс-служба областного минздрава.
Ранее сообщалось, что министерство финансов Свердловской области нашло нарушения в региональном минздраве и 13 больницах.