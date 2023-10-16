tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:45

Published Сегодня, 15:45

Modified Сегодня, 15:47

Updated Сегодня, 15:47

В свердловском онкодиспансере открыли современный комплекс для стерилизации

В свердловском онкодиспансере открыли современный комплекс для стерилизации

16 октября 2023, 15:45
Фото: 1MI
В Свердловском областном онкологическом диспансере (СООД) в Екатеринбурге завершилась масштабная реорганизация пространства, в ходе которой был оборудован 600-метровый комплекс для проведения дезинфекции и стерилизации.

После капремонта и закупки нового оборудования, в частности трех моюще-дезинфицирующих машин и вакуумных паровых стерилизаторов, центральное стерилизационное отделение стало соответствовать всем современным требованиям и стандартам, заверил главврач больницы Борис Мейлах.

Предусмотрены загрузочные тележки для анестезиологических и эндоскопических инструментов, а также стандартные контейнеры. Это позволяет максимально качественно и бережно обрабатывать каждое медицинское изделие индивидуально, — сообщила главная медсестра диспансера Анна Салоутина, чьи слова приводит пресс-служба областного минздрава.

Ранее сообщалось, что министерство финансов Свердловской области нашло нарушения в региональном минздраве и 13 больницах.

Депутат Шипулин оценил состояние больницы в Верхней Салде как бедственное
Узнать подробнее
Читайте также:
Минздрав отреагировал на призыв помочь Мише Бахтину со СМА из ЕкатеринбургаМальчику с редкой аномалией помогли хирурги-урологи из ЕкатеринбургаВ Екатеринбурге детские больницы сковали очереди из-за вспышки ОРВИ и гриппа
#Здоровье#Медицина#Здравоохранение#Онкология#Министерство здравоохранения#Екатеринбург#Онкодиспансер#Григорий Орлов
Подпишитесь
Итоги недели в Тагиле: сероводородный сентябрь и неэффективные вложения в экологию
Сегодня, 09:20
40 автобусов за 414,4 миллиона закупает администрация Нижнего Тагила
14 октября, 12:18
Миллионные траты заводов Тагила на снижение выбросов дали низкий эффект в 2022 году
13 октября, 13:58
Новая 10-метровая гирлянда украсит Нижний Тагил на Новый год
14 октября, 10:53
Житель Каменска-Уральского отсудил 140 тысяч у мужчины за выбитые зубы
Сегодня, 07:18
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выбросил 66,4 тысячи тонн загрязнений в 2022 году
13 октября, 13:47