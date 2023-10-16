В Свердловской области увеличился спрос на сотрудников с инвалидностью

Posted 16 октября, 11:42
Published 16 октября, 11:42
Modified 16 октября, 11:42
Updated 16 октября, 11:42
Так, в сентябре 2023 года появилось 1735 вакансий, которые доступны людям с инвалидностью. За этот же период в 2022 году аналогичных вакансий было открыто 924, рассказала руководитель внешних коммуникаций портала HeadHunter Анна Осипова.
По словам Осиповой, предложения о работе для соискателей с ОВЗ появляются в таких областях, как «Транспорт и перевозки», «Рабочий персонал», «Продажи», «Административный персонал», «Обслуживающий персонал».
По мнению специалистов, возросший спрос связан с нехваткой кадров и развитием технологий.
Напомним, в 2023 году уровень дефицита сотрудников в Свердловской области стал выше почти в два раза.