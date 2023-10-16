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Posted 16 октября, 11:42

Published 16 октября, 11:42

Modified 16 октября, 11:42

Updated 16 октября, 11:42

В Свердловской области увеличился спрос на сотрудников с инвалидностью

В Свердловской области увеличился спрос на сотрудников с инвалидностью

16 октября 2023, 11:42
Фото: Midjourney
Количество вакансий для людей с ограниченными возможностями здоровья в Свердловской области в сентябре 2023 года увеличилось на 1,9 раза в сравнении с 2022 годом.

Так, в сентябре 2023 года появилось 1735 вакансий, которые доступны людям с инвалидностью. За этот же период в 2022 году аналогичных вакансий было открыто 924, рассказала руководитель внешних коммуникаций портала HeadHunter Анна Осипова.

По словам Осиповой, предложения о работе для соискателей с ОВЗ появляются в таких областях, как «Транспорт и перевозки», «Рабочий персонал», «Продажи», «Административный персонал», «Обслуживающий персонал».

По мнению специалистов, возросший спрос связан с нехваткой кадров и развитием технологий.

Напомним, в 2023 году уровень дефицита сотрудников в Свердловской области стал выше почти в два раза.

Свердловская область является лидером по уровню дефицита кадров
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#Экономика#Свердловская область#Работа#Статистика#Технологии#Кадры#Инвалидность#Рабочие места#Спрос#ОВЗ#Вакансии#Люди с овз#Сфера#Елизавета Зиборова#Дефицит кадров#Нехватка кадров#Соискатели
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