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Posted 16 октября, 10:55

Published 16 октября, 10:55

Modified 16 октября, 10:57

Updated 16 октября, 10:57

В Свердловской области в 40 раз выросло число уклонистов от армии

В Свердловской области в 40 раз выросло число уклонистов от армии

16 октября 2023, 10:55
Фото: 1MI
В Свердловской области увеличилось в 40 раз число уклонистов от службы в армии.

В весенний призыв (период апрель–июль 2023) в сборный пункт не явился 221 свердловчанин. В аналогичный период прошлого года было всего шесть уклонистов, сообщает портал 66.ру.

В период весенней призывной кампании служить в армию отправили 800 жителей Свердловской области. То есть норма была выполнена на 100%. Из этого числа семь человек направили в президентский полк службы коменданта московского Кремля.

В настоящий момент существуют законы, согласно которым неявка на сборы карается штрафами на сумму от 10 до 30 тысяч рублей. А неявка на призывные мероприятия карается уголовными сроками.

Число уклонистов от армии в Екатеринбурге снизилось в 30 раз
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#Происшествия#Свердловская область#Сборы#Жители#Штрафы#Призыв#Уклонисты#Норма#Дарья Сорокина#Московский Кремль#Весенний призыв#Законы#Неявка#Уголовные сроки
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