В Свердловской области в 40 раз выросло число уклонистов от армии

Posted 16 октября, 10:55
Published 16 октября, 10:55
Modified 16 октября, 10:57
Updated 16 октября, 10:57
В весенний призыв (период апрель–июль 2023) в сборный пункт не явился 221 свердловчанин. В аналогичный период прошлого года было всего шесть уклонистов, сообщает портал 66.ру.
В период весенней призывной кампании служить в армию отправили 800 жителей Свердловской области. То есть норма была выполнена на 100%. Из этого числа семь человек направили в президентский полк службы коменданта московского Кремля.
В настоящий момент существуют законы, согласно которым неявка на сборы карается штрафами на сумму от 10 до 30 тысяч рублей. А неявка на призывные мероприятия карается уголовными сроками.