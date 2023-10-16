Водитель под Нижним Тагилом сбил собаку и оставил ее на обочине

Водитель, наехав на животное, не стал останавливаться и поехал дальше. В результате наезда у собаки оказалась повреждена задняя часть тела. Так как самостоятельно встать он не смог, пес отполз к обочине, рассказал очевидец в группе ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил».