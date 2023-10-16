Водитель под Нижним Тагилом сбил собаку и оставил ее на обочине

Posted Сегодня, 09:33
Published Сегодня, 09:33
Modified Сегодня, 09:33
Updated Сегодня, 09:33
Водитель, наехав на животное, не стал останавливаться и поехал дальше. В результате наезда у собаки оказалась повреждена задняя часть тела. Так как самостоятельно встать он не смог, пес отполз к обочине, рассказал очевидец в группе ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил».
На опубликованную новость о раненой собаке откликнулся один из уральцев. Мужчина приехал к месту, где лежал пес и, забрав его, отвез в ветеринарную клинику, где его осматривают специалисты.
Напомним, в Екатеринбурге женщина спасла щенка, которого кто-то выбросил в мусорный контейнер. Его оставили на посту охраны.