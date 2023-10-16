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Водитель под Нижним Тагилом сбил собаку и оставил ее на обочине

Водитель под Нижним Тагилом сбил собаку и оставил ее на обочине

16 октября 2023, 09:33
Фото: Группа ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил»
Водитель автомобиля сбил собаку на трассе под Нижним Тагилом и уехал с места аварии. Происшествие случилось 15 октября 2023 года.

Водитель, наехав на животное, не стал останавливаться и поехал дальше. В результате наезда у собаки оказалась повреждена задняя часть тела. Так как самостоятельно встать он не смог, пес отполз к обочине, рассказал очевидец в группе ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил».

Фото: Группа ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил»

На опубликованную новость о раненой собаке откликнулся один из уральцев. Мужчина приехал к месту, где лежал пес и, забрав его, отвез в ветеринарную клинику, где его осматривают специалисты.

Напомним, в Екатеринбурге женщина спасла щенка, которого кто-то выбросил в мусорный контейнер. Его оставили на посту охраны.

В Екатеринбурге женщина спасла крошечного щенка из мусорного контейнера
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