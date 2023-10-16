Водитель потерял сознание и насмерть сбил пешехода под Екатеринбургом

Posted Сегодня, 04:05
Published Сегодня, 04:05
Modified Сегодня, 04:05
Updated Сегодня, 04:05
Мужчина, управлявший иномаркой, из-за потери сознания перестал контролировать движение транспорта и его занесло на тротуар, где в этот момент шел пешеход, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.
От полученных повреждений в результате наезда свердловчанин скончался. На место происшествия приехала следственная опергруппа для выяснения обстоятельств аварии, а также для установления личности погибшего.
Напомним, под Екатеринбургом мужчина, сбивший насмерть пешехода, скинул его тело в канаву и отправился на работу. В отношении него возбудили уголовное дело.