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Водитель потерял сознание и насмерть сбил пешехода под Екатеринбургом

Водитель потерял сознание и насмерть сбил пешехода под Екатеринбургом

16 октября 2023, 04:05
Фото: ГИБДД по Свердловской области
Водитель автомобиля Hyundai за рулем потерял сознание и сбил насмерть пешехода под Екатеринбургом.

Мужчина, управлявший иномаркой, из-за потери сознания перестал контролировать движение транспорта и его занесло на тротуар, где в этот момент шел пешеход, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.

От полученных повреждений в результате наезда свердловчанин скончался. На место происшествия приехала следственная опергруппа для выяснения обстоятельств аварии, а также для установления личности погибшего.

Напомним, под Екатеринбургом мужчина, сбивший насмерть пешехода, скинул его тело в канаву и отправился на работу. В отношении него возбудили уголовное дело.

Под Екатеринбургом мужчина сбил пешехода и выкинул его тело в канаву
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