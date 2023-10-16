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Posted 16 октября, 10:28

Published 16 октября, 10:28

Modified 16 октября, 10:28

Updated 16 октября, 10:28

Водитель в Екатеринбурге катал пассажиров на капоте и багажнике

Водитель в Екатеринбурге катал пассажиров на капоте и багажнике

16 октября 2023, 10:28
Фото: ГИБДД по Екатеринбургу
В Екатеринбурге 30-летний водитель иномарки Hyundai Accent перевозил своих пассажиров на капоте и на багажнике. Инцидент было замечен вечером 13 октября 2023 года.

Нарушение правил дорожного движения заметили автоинспекторы. Вскоре они установили личность водителя. По словам мужчины, это было сделано для «прикола». При этом екатеринбуржец понимал, что совершает правонарушение и возможные опасные последствия данных действий, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Екатеринбургу.

Пассажирка, ехавшая на капоте, рассказала, что раньше она работала инструктором в автошколе «Вектор», и решила отомстить компании. Для этого она использовала автомобиль, который арендовала еще во время своей работы.

Фото: ГИБДД по Екатеринбургу

Отдать транспорт девушка намеревалась после того, как привлечет к себе внимание, чтобы ее снова взяли на работу. Другим пассажиром, который ехал на багажнике, был ее младший брат.

Водителя оштрафовали на тысячу рублей. С мужчиной, а также с двумя пассажирами провели профилактическую беседу о правилах передвижения в автомобиле.

Напомним, с начала 2023 года в Свердловской области водители были оштрафованы на три миллиарда рублей.

Водителей в Свердловской области оштрафовали на три миллиарда рублей
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