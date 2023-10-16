Водитель в Екатеринбурге катал пассажиров на капоте и багажнике

Posted 16 октября, 10:28
Published 16 октября, 10:28
Modified 16 октября, 10:28
Updated 16 октября, 10:28
Нарушение правил дорожного движения заметили автоинспекторы. Вскоре они установили личность водителя. По словам мужчины, это было сделано для «прикола». При этом екатеринбуржец понимал, что совершает правонарушение и возможные опасные последствия данных действий, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Екатеринбургу.
Пассажирка, ехавшая на капоте, рассказала, что раньше она работала инструктором в автошколе «Вектор», и решила отомстить компании. Для этого она использовала автомобиль, который арендовала еще во время своей работы.
Отдать транспорт девушка намеревалась после того, как привлечет к себе внимание, чтобы ее снова взяли на работу. Другим пассажиром, который ехал на багажнике, был ее младший брат.
Водителя оштрафовали на тысячу рублей. С мужчиной, а также с двумя пассажирами провели профилактическую беседу о правилах передвижения в автомобиле.
Напомним, с начала 2023 года в Свердловской области водители были оштрафованы на три миллиарда рублей.