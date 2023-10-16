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Вооруженный инструментами хирург напал на стюардессу во время рейса в Тюмень

Вооруженный инструментами хирург напал на стюардессу во время рейса в Тюмень

16 октября 2023, 13:42
Фото: 1MI
Пьяный пассажир угрожал убийством бортпроводинице рейса UTair из Уфы в Тюмень, отбиваясь от нее хирургическими инструментами.

Инцидент произошел вечером 14 октября. Пассажир по имени Вадим изрядно выпил и устроил дебош в самолете, набросившись на бортпроводницу Анастасию. Поскольку мужчина работает хирургом, с собой у него имелся набор инструментов из ножниц, зажимов и щипцов, которые он и пустил в ход.

После посадки самолета в Тюмени хулигана задержали полицейские — в тот момент его речь было почти бессвязна. Против врача завели административное дело, сообщает Telegram-канал Ural Mash.

Ранее в екатеринбургском аэропорту Кольцово задержали хабаровчанина, который пытался незаконно провезти валюту в Дубай и, будучи пойманным с поличным, бросался деньгами в таможенников.

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