Вооруженный инструментами хирург напал на стюардессу во время рейса в Тюмень

Posted Сегодня, 13:42
Published Сегодня, 13:42
Modified Сегодня, 14:15
Updated Сегодня, 14:15
Инцидент произошел вечером 14 октября. Пассажир по имени Вадим изрядно выпил и устроил дебош в самолете, набросившись на бортпроводницу Анастасию. Поскольку мужчина работает хирургом, с собой у него имелся набор инструментов из ножниц, зажимов и щипцов, которые он и пустил в ход.
После посадки самолета в Тюмени хулигана задержали полицейские — в тот момент его речь было почти бессвязна. Против врача завели административное дело, сообщает Telegram-канал Ural Mash.
Ранее в екатеринбургском аэропорту Кольцово задержали хабаровчанина, который пытался незаконно провезти валюту в Дубай и, будучи пойманным с поличным, бросался деньгами в таможенников.