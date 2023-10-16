Вооруженный инструментами хирург напал на стюардессу во время рейса в Тюмень

Инцидент произошел вечером 14 октября. Пассажир по имени Вадим изрядно выпил и устроил дебош в самолете, набросившись на бортпроводницу Анастасию. Поскольку мужчина работает хирургом, с собой у него имелся набор инструментов из ножниц, зажимов и щипцов, которые он и пустил в ход.