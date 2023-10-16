Врач предупредила об опасности инфекций, передаваемых половым путем, в быту

По словам эксперта, себя можно довольно эффективно защитить от ИППП. Самый доступный, надежный и простой в использовании способ — это презерватив, который, если правильно использовать, позволяет обезопасить себя и партнера от заражения ИППП. Основные правила использования презервативов можно найти в приложенной к упаковке инструкции: надевать и менять своевременно, использовать презерватив или латексную салфетку для любого вида половых контактов, выбирать подходящие лубриканты, которые не повредят латекс и т. д.