Врач предупредила об опасности инфекций, передаваемых половым путем, в быту

Posted 16 октября, 11:38
Published 16 октября, 11:38
Modified 16 октября, 11:44
Updated 16 октября, 11:44
Например, есть возможность передачи вируса простого герпеса при поцелуе с человеком, у которого острая форма этой инфекции. ВИЧ, вирусы гепатитов В и С могут переноситься через использование нестерильных медицинских инструментов, маникюрных принадлежностей, игл для татуировок и пирсинга. Об этом рассказала Юлия Францкевич, врач-акушер-гинеколог из УЗД «ИНВИТРО-Воронеж».
Также врач добавила, что можно заразиться, используя предметы гигиены, такие как полотенце, зубная щетка, бритва или мочалка, если они принадлежат инфицированному человеку. Этот способ может привести к передаче гепатита В, сифилиса и трихомониаза. Остальные возбудители ИППП, в основном, не передаются бытовым путем, так как они неустойчивы во внешней среде и быстро гибнут, пишет ИА RuNews24.ru.
Некоторые инфекции, такие как вирусы гепатитов B и C, ВИЧ и другие, могут передаваться от матери к ребенку во время беременности, родов или при кормлении грудью.
По словам эксперта, себя можно довольно эффективно защитить от ИППП. Самый доступный, надежный и простой в использовании способ — это презерватив, который, если правильно использовать, позволяет обезопасить себя и партнера от заражения ИППП. Основные правила использования презервативов можно найти в приложенной к упаковке инструкции: надевать и менять своевременно, использовать презерватив или латексную салфетку для любого вида половых контактов, выбирать подходящие лубриканты, которые не повредят латекс и т. д.
Но самое важное, о чем нужно помнить, что наиболее эффективная профилактика заражения ИППП — это избегание случайных половых связей, регулярное посещение врача-акушера-гинеколога или врача-уролога и прохождение лабораторных обследований.