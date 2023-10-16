За девять месяцев шестеро детей погибли ДТП в Свердловской области

Posted Сегодня, 16:52
Published Сегодня, 16:52
Modified Сегодня, 16:54
Updated Сегодня, 16:54
Из шести трагических инцидентов четыре произошли на пригородных трассах. В одном случае ребенок погиб, врезавшись в столб на питбайке; в другой раз девочку насмерть сбили на пешеходном переходе — дорогу она переходила без нарушений.
На территории Нижнего Тагила и Горноуральского округа зарегистрировано 38 ДТП с участием детей, в которых 41 ребенок получил травмы различной степени тяжести, — уточнили в пресс-службе нижнетагильского МО МВД.
Ранее сообщалось, что в Каменске-Уральском водитель отвлеклась на телефон и врезалась в Lada с ребенком.