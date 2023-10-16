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За девять месяцев шестеро детей погибли ДТП в Свердловской области

За девять месяцев шестеро детей погибли ДТП в Свердловской области

16 октября 2023, 16:52
Фото: 1MI
С начала 2023 года в Свердловской области шесть детей погибли в ДТП, еще 286 несовершеннолетних пострадали.

Из шести трагических инцидентов четыре произошли на пригородных трассах. В одном случае ребенок погиб, врезавшись в столб на питбайке; в другой раз девочку насмерть сбили на пешеходном переходе — дорогу она переходила без нарушений.

На территории Нижнего Тагила и Горноуральского округа зарегистрировано 38 ДТП с участием детей, в которых 41 ребенок получил травмы различной степени тяжести, — уточнили в пресс-службе нижнетагильского МО МВД.

Ранее сообщалось, что в Каменске-Уральском водитель отвлеклась на телефон и врезалась в Lada с ребенком.

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#Общество#Дети#ДТП#Свердловская область#ГИБДД#Автомобиль#Автомобилист#Григорий Орлов
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