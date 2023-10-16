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Житель Каменска-Уральского отсудил 140 тысяч у мужчины за выбитые зубы

Житель Каменска-Уральского отсудил 140 тысяч у мужчины за выбитые зубы

16 октября 2023, 07:18
Фото: 1MI
В Каменске-Уральском горожанин отсудил у местного жителя 140 тысяч рублей за выбитые зубы во время драки. Инцидент произошел в августе 2022 года.

В результате случившегося конфликта пострадавший мужчина лишился семи передних зубов. После этого он обратился в суд, так как ему пришлось обращаться в стоматологическую клинику для того, чтобы вставить зубы. При этом нападавший не интересовался здоровьем свердловчанина и не оказывал ему помощь, рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда.

Также из-за травмы мужчина не мог нормально питаться, отдыхать и внятно говорить. Рассмотрев материалы дела, суд постановил взыскать с ответчика 140 тысяч рублей. В эту сумму включены возмещение вреда, компенсация морального вреда и расходы на юридические услуги.

Мужчина, который должен выплатить пострадавшему деньги, попытался обжаловать решение суда, но его оставили без изменений.

Напомним, в Первоуральске парк развлечений выплатит полмиллиона семье 10-летнего мальчика, который сломал позвоночник на батуте.

Мальчику из Первоуральска заплатят 500 тысяч рублей за сломанный в парке позвоночник
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