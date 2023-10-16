Житель Каменска-Уральского отсудил 140 тысяч у мужчины за выбитые зубы

В результате случившегося конфликта пострадавший мужчина лишился семи передних зубов. После этого он обратился в суд, так как ему пришлось обращаться в стоматологическую клинику для того, чтобы вставить зубы. При этом нападавший не интересовался здоровьем свердловчанина и не оказывал ему помощь, рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда.