Жители села под Нижним Тагилом остались без воды из-за коммунальной аварии

Posted Сегодня, 08:04
Published Сегодня, 08:04
Modified Сегодня, 08:06
Updated Сегодня, 08:06
Сами жители утверждают, что они дозвонились до обслуживающей организации, однако после этого воду не дали, сообщается в сообществе «Инцидент. Нижний Тагил».
Тут же приехали специалисты и включили сильный напор и все… Воды не стало совсем — трубы лопнули, насос сгорел. Люди полностью остались без воды! И как нам быть? Ни чай попить, ни поесть приготовить, ни постирать, ни помыться… — рассказали местные жители.
Также, по их словам, после этого в управляющей компании на их звонки перестали отвечать. Также на звонки не отвечает и диспетчер в Горноуральске.
Самое печальное, что воды у нас теперь из-за этой аварии нет никакой. Многие семьи с маленькими детишками и воду вынуждены покупать теперь не просто для питья, но и для бытовых нужд! Самая дешевая «пятилитровка» стоит 49 рублей, — добавили жители.
В комментариях пользователи соцсетей пишет, что в Малой Лае есть колонки, из которых можно было бы набрать воду в период отсутствия ее дома. Некоторые комментаторы отмечают, что в селе много таких колонок.
Другие пользователи добавляют, что пользование колонками на долгосрочной основе — не выход из ситуации.
А зачем тогда водоснабжение? Есть же колонки, и платить не надо за их рухлятину, — задает вопрос пользовательница Мария.