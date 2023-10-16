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Жители села под Нижним Тагилом остались без воды из-за коммунальной аварии

Жители села под Нижним Тагилом остались без воды из-за коммунальной аварии

16 октября 2023, 08:04
Фото: 1MI
Жители Малой Лаи под Нижним Тагилом остались без воды из-за коммунальной аварии. Она отсутствует у них с 13 октября.

Сами жители утверждают, что они дозвонились до обслуживающей организации, однако после этого воду не дали, сообщается в сообществе «Инцидент. Нижний Тагил».

Тут же приехали специалисты и включили сильный напор и все… Воды не стало совсем — трубы лопнули, насос сгорел. Люди полностью остались без воды! И как нам быть? Ни чай попить, ни поесть приготовить, ни постирать, ни помыться… — рассказали местные жители.

Также, по их словам, после этого в управляющей компании на их звонки перестали отвечать. Также на звонки не отвечает и диспетчер в Горноуральске.

Самое печальное, что воды у нас теперь из-за этой аварии нет никакой. Многие семьи с маленькими детишками и воду вынуждены покупать теперь не просто для питья, но и для бытовых нужд! Самая дешевая «пятилитровка» стоит 49 рублей, — добавили жители.

В комментариях пользователи соцсетей пишет, что в Малой Лае есть колонки, из которых можно было бы набрать воду в период отсутствия ее дома. Некоторые комментаторы отмечают, что в селе много таких колонок.

Другие пользователи добавляют, что пользование колонками на долгосрочной основе — не выход из ситуации.

А зачем тогда водоснабжение? Есть же колонки, и платить не надо за их рухлятину, — задает вопрос пользовательница Мария.
На Вагонке в Нижнем Тагиле прекратится подача холодной воды
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#Происшествия#Нижний Тагил#Водоснабжение#Управляющая компания#Коммунальная авария#Дарья Сорокина#Малая Лаи#Колонки с водой
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