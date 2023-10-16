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Published Сегодня, 13:07

Modified Сегодня, 13:09

Updated Сегодня, 13:09

Жителю Екатеринбурга грозит до 15 лет колонии за убийство мужчины одним ударом

Жителю Екатеринбурга грозит до 15 лет колонии за убийство мужчины одним ударом

16 октября 2023, 13:07
Фото: 1MI
В Екатеринбурге перед судом предстанет 26-летний местный житель, обвиняемый в убийстве мужчины на остановке в Железнодорожном районе.

Трагедия произошла 3 июня 2023 года. По версии следствия, молодой человек, будучи нетрезвым, ударил 56-летнего мужчину в грудь на остановке Надеждинской, и эта травма оказалась для него смертельной — впоследствии пострадавший скончался в больнице.

По обвинению в причинении тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом (ч. 4 ст. 111 УК) екатеринбуржцу грозит до 15 лет лишения свободы. Вскоре уголовное дело рассмотрит суд, сообщили в областном главке Следственного комитета.

Ранее стало известно о задержании на вокзале в Екатеринбурге рецидивиста, который, как считает следствие, убил человека.

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#Следственный комитет#Уголовное дело#Убийство#Криминал#Драка#Екатеринбург#Григорий Орлов
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