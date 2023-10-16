Жителю Екатеринбурга грозит до 15 лет колонии за убийство мужчины одним ударом

Posted Сегодня, 13:07
Published Сегодня, 13:07
Modified Сегодня, 13:09
Updated Сегодня, 13:09
Трагедия произошла 3 июня 2023 года. По версии следствия, молодой человек, будучи нетрезвым, ударил 56-летнего мужчину в грудь на остановке Надеждинской, и эта травма оказалась для него смертельной — впоследствии пострадавший скончался в больнице.
По обвинению в причинении тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом (ч. 4 ст. 111 УК) екатеринбуржцу грозит до 15 лет лишения свободы. Вскоре уголовное дело рассмотрит суд, сообщили в областном главке Следственного комитета.
Ранее стало известно о задержании на вокзале в Екатеринбурге рецидивиста, который, как считает следствие, убил человека.