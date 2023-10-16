Жителю Екатеринбурга грозит до 15 лет колонии за убийство мужчины одним ударом

Трагедия произошла 3 июня 2023 года. По версии следствия, молодой человек, будучи нетрезвым, ударил 56-летнего мужчину в грудь на остановке Надеждинской, и эта травма оказалась для него смертельной — впоследствии пострадавший скончался в больнице.