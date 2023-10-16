Зимние каникулы в Таиланде: россияне могут оставаться без визы на 90 дней

Posted 16 октября, 11:06
Published 16 октября, 11:06
Modified 16 октября, 11:08
Updated 16 октября, 11:08
Власти Таиланда приняли решение продлить безвизовый режим для туристов из России. Теперь россиянам будет разрешено находиться в стране до 90 дней без необходимости получения визы, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Продление этой меры является временной и связано с целью привлечения большего количества туристов. Новый безвизовый режим будет действовать в период с 1 ноября 2023 года по 30 апреля 2024 года.
Премьер-министр Таиланда отметил, что решение было принято из-за долгой и холодной зимы в России. Согласно его словам, месячного срока для посещения Таиланда в этот период российским туристам может быть недостаточно.