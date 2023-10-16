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Posted 16 октября, 11:06

Published 16 октября, 11:06

Modified 16 октября, 11:08

Updated 16 октября, 11:08

Зимние каникулы в Таиланде: россияне могут оставаться без визы на 90 дней

Зимние каникулы в Таиланде: россияне могут оставаться без визы на 90 дней

16 октября 2023, 11:06
Фото: 1MI
Власти Таиланда продлили срок безвизового нахождения в стране российских туристов с 30 до 90 дней

Власти Таиланда приняли решение продлить безвизовый режим для туристов из России. Теперь россиянам будет разрешено находиться в стране до 90 дней без необходимости получения визы, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Продление этой меры является временной и связано с целью привлечения большего количества туристов. Новый безвизовый режим будет действовать в период с 1 ноября 2023 года по 30 апреля 2024 года.

Премьер-министр Таиланда отметил, что решение было принято из-за долгой и холодной зимы в России. Согласно его словам, месячного срока для посещения Таиланда в этот период российским туристам может быть недостаточно.

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