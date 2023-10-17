Автогонщик из Нижнего Тагила и его воспитанник показали мастерство на Кубке Евразии

Posted Сегодня, 16:47
Published Сегодня, 16:47
Modified Сегодня, 16:49
Updated Сегодня, 16:49
Турнир был поделен на пять взрослых классов и два детских. В заездах по грунтовой трассе поучаствовали водители-виртуозы из Челябинской, Свердловской, Московской, Рязанской, Омской, Тюменской, Курганской и Самарской областей, а также из Алтайского, Красноярского, Пермского края и Башкирии.
Александр Ковин стал абсолютным победителем в классе Д3-Спринт, его воспитанник Данил Костяев занял пятое место, рассказали в ГДДЮТ.
В феврале в Нижнем Тагиле состоялось первенство города по автокроссу, в котором поучаствовали полсотни гонщиков.