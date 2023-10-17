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Тренер по автокроссу из Нижнего Тагила одержал победу на Кубке Евразии

Автогонщик из Нижнего Тагила и его воспитанник показали мастерство на Кубке Евразии

17 октября 2023, 16:47
Фото: ГДДЮТ

Тренер по автокроссу из Нижнего Тагила одержал победу на Кубке Евразии

14 октября в Челябинске прошел финал Кубка Евразии по автокроссу. Победу в одной из гонок одержал Александр Ковин, преподающий автомотоконструирование в Городском дворце детского и юношеского творчества (ГДДЮТ) в Нижнем Тагиле.

Турнир был поделен на пять взрослых классов и два детских. В заездах по грунтовой трассе поучаствовали водители-виртуозы из Челябинской, Свердловской, Московской, Рязанской, Омской, Тюменской, Курганской и Самарской областей, а также из Алтайского, Красноярского, Пермского края и Башкирии.

Фото: ГДДЮТ

Александр Ковин стал абсолютным победителем в классе Д3-Спринт, его воспитанник Данил Костяев занял пятое место, рассказали в ГДДЮТ.

В феврале в Нижнем Тагиле состоялось первенство города по автокроссу, в котором поучаствовали полсотни гонщиков.

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#Спорт#Нижний Тагил#Водители#Спортсмены#Турнир#Дети-спортсмены#Автокросс#Григорий Орлов
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