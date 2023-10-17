Баланин: Свыше 12 тыс. участников СВО прошли курс медицинской реабилитации за год

Posted Сегодня, 14:43
Published Сегодня, 14:43
Modified Сегодня, 14:43
Updated Сегодня, 14:43
Во время выступления на круглом столе в Совете Федерации Баланин пояснил, что, по данным территориальных фондов, на основании указа президента № 232, прошли медицинскую реабилитацию в региональных организациях здравоохранения, в том числе: в амбулаторных условиях — 11 077 комплексных посещений, в условиях дневного стационара — 1 726 случаев лечения и в условиях круглосуточного стационара — 3 172 случая лечения. Об этом сообщает ТАСС.
Руководитель фонда также добавил, что ранее ФОМС подписал соглашение с государственным фондом поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» о взаимодействии в индивидуальном сопровождении участников СВО.
«В том числе мы подключаем к этой работе и страховые компании, как раз обеспечивая им своевременное оказание медицинской помощи, но в данном случае по медицинской реабилитации», — отметил Баланин.
Также Баланин указал, что ведомство работает над новыми программами государственных гарантий на 2024 год, в которые будут включены необходимые объемы медицинской реабилитации для ее прохождения участниками СВО.