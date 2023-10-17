Баланин: Свыше 12 тыс. участников СВО прошли курс медицинской реабилитации за год

Во время выступления на круглом столе в Совете Федерации Баланин пояснил, что, по данным территориальных фондов, на основании указа президента № 232, прошли медицинскую реабилитацию в региональных организациях здравоохранения, в том числе: в амбулаторных условиях — 11 077 комплексных посещений, в условиях дневного стационара — 1 726 случаев лечения и в условиях круглосуточного стационара — 3 172 случая лечения. Об этом сообщает ТАСС.