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Баланин: Свыше 12 тыс. участников СВО прошли курс медицинской реабилитации за год

Баланин: Свыше 12 тыс. участников СВО прошли курс медицинской реабилитации за год

17 октября 2023, 14:43
Фото: 1MI
Председатель Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Илья Баланин сообщил, что за первые восемь месяцев 2023 года медицинскую реабилитацию прошли 12 299 участников специальной военной операции (СВО).

Во время выступления на круглом столе в Совете Федерации Баланин пояснил, что, по данным территориальных фондов, на основании указа президента № 232, прошли медицинскую реабилитацию в региональных организациях здравоохранения, в том числе: в амбулаторных условиях — 11 077 комплексных посещений, в условиях дневного стационара — 1 726 случаев лечения и в условиях круглосуточного стационара — 3 172 случая лечения. Об этом сообщает ТАСС.

Руководитель фонда также добавил, что ранее ФОМС подписал соглашение с государственным фондом поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» о взаимодействии в индивидуальном сопровождении участников СВО.

«В том числе мы подключаем к этой работе и страховые компании, как раз обеспечивая им своевременное оказание медицинской помощи, но в данном случае по медицинской реабилитации», — отметил Баланин.

Также Баланин указал, что ведомство работает над новыми программами государственных гарантий на 2024 год, в которые будут включены необходимые объемы медицинской реабилитации для ее прохождения участниками СВО.

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