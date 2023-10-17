Библиотекарь в Екатеринбурге отдала аферистам более миллиона рублей

Posted Сегодня, 07:15
Published Сегодня, 07:15
Modified Сегодня, 07:15
Updated Сегодня, 07:15
Женщине в мессенджере пришло сообщение якобы от ее начальника о том, что ей позвонит «сотрудник ФСБ». Вскоре ей позвонил неизвестный и, сказав, что он сотрудник спецслужб, заявил, что екатеринбурженке нужно сотрудничать с представителями ЦБ, рассказали в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.
Затем с горожанкой стала разговаривать «сотрудница ЦБ». В ходе разговора злоумышленница убедила женщину получить «зеркальный кредит» на 1, 3 миллиона рублей и положить их на другие счета. Когда потерпевшая перевела сумму, она сообразила, что это были аферисты и пошла в полицию.
Напомним, в Екатеринбурге мужчина отдал злоумышленникам более трех миллионов рублей.