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Библиотекарь в Екатеринбурге отдала аферистам более миллиона рублей

Библиотекарь в Екатеринбурге отдала аферистам более миллиона рублей

17 октября 2023, 07:15
Фото: 1MI
Жительница Екатеринбурга перевела мошенникам 1,3 миллиона рублей, думая, что с ней разговаривают сотрудники ЦБ и ФСБ.

Женщине в мессенджере пришло сообщение якобы от ее начальника о том, что ей позвонит «сотрудник ФСБ». Вскоре ей позвонил неизвестный и, сказав, что он сотрудник спецслужб, заявил, что екатеринбурженке нужно сотрудничать с представителями ЦБ, рассказали в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.

Затем с горожанкой стала разговаривать «сотрудница ЦБ». В ходе разговора злоумышленница убедила женщину получить «зеркальный кредит» на 1, 3 миллиона рублей и положить их на другие счета. Когда потерпевшая перевела сумму, она сообразила, что это были аферисты и пошла в полицию.

Напомним, в Екатеринбурге мужчина отдал злоумышленникам более трех миллионов рублей.

Кладовщик завода в Екатеринбурге отдал аферистам более 3 миллионов рублей
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