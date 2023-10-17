Библиотекарь в Екатеринбурге отдала аферистам более миллиона рублей

Женщине в мессенджере пришло сообщение якобы от ее начальника о том, что ей позвонит «сотрудник ФСБ». Вскоре ей позвонил неизвестный и, сказав, что он сотрудник спецслужб, заявил, что екатеринбурженке нужно сотрудничать с представителями ЦБ, рассказали в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.