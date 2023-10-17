Более полутысячи иномарок дороже 10 млн рублей ездит по свердловским дорогам

Аналитики отмечают рост числа люксовых автомобилей в стране и в УрФО в частности, несмотря на западные санкции. Так, в прошлом году доля премиальных авто выросла в округе на 28,5% по сравнению с периодом 2021 года, передает «Бизнес Журнал.Центр» со ссылкой на исследование консалтингового агентства FinExpertiza.