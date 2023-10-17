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Свердловская область вошла в пятерку регионов по числу элитных иномарок

Более полутысячи иномарок дороже 10 млн рублей ездит по свердловским дорогам

17 октября 2023, 12:55
Фото: Midjourney

Свердловская область вошла в пятерку регионов по числу элитных иномарок

Свердловская область стала пятым в стране и первым в УрФО регионом по количеству премиальных автомобилей стоимостью более 10 млн рублей.

В 2022 году на Среднем Урале было зарегистрировано 509 элитных иномарок. По этому показателю область уступила лишь Москве (более 8 тысяч), Санкт-Петербургу (2035), Московской области (1575) и Краснодарскому краю (909).

Аналитики отмечают рост числа люксовых автомобилей в стране и в УрФО в частности, несмотря на западные санкции. Так, в прошлом году доля премиальных авто выросла в округе на 28,5% по сравнению с периодом 2021 года, передает «Бизнес Журнал.Центр» со ссылкой на исследование консалтингового агентства FinExpertiza.

Ранее глава «Автоваза» Максим Соколов рассказал о мерах поддержки российского автопрома.

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#Транспорт#Свердловская область#Авто#Легковые авто#Продажа авто#Автомобили#Григорий Орлов
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