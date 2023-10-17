Две недели в Свердловской области ищут выигравшего 5 млн рублей мужчину

С организаторами на связь мужчина не выходит. Об этом сообщили в пресс-службе лотереи. О победителе розыгрыша известно только то, что он проживает в Свердловской области, где и купил лотерейный билет. Он обошелся ему в 300 рублей. Розыгрыш состоялся две недели назад.