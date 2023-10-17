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Свердловчанин выиграл 5 млн рублей в лотерее и не пришел за выигрышем

Две недели в Свердловской области ищут выигравшего 5 млн рублей мужчину

17 октября 2023, 09:00
Фото: Midjourney

Свердловчанин выиграл 5 млн рублей в лотерее и не пришел за выигрышем

Житель Свердловской области выиграл в лотерею 5 млн рублей и пропал. За выигрышем он не приходил.

С организаторами на связь мужчина не выходит. Об этом сообщили в пресс-службе лотереи. О победителе розыгрыша известно только то, что он проживает в Свердловской области, где и купил лотерейный билет. Он обошелся ему в 300 рублей. Розыгрыш состоялся две недели назад.

Ранее сообщалось, что в январе россияне из 68 регионов страны стали миллионерами за один день, выиграв в лотереях. Больше всего победителей оказалось в Подмосковье. Один житель Московской области получил удостоился суперприза — 100 миллионов рублей.

Другие победители находились в Москве, Ленинградской области, Башкортостане, Краснодарском крае, Новосибирской области, Красноярском крае, Саратовской области, Кировской области и Ставрополье, в Ханты-Мансийском АО, Удмуртии, Ростовской, Омской и Кемеровской областях.

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#Общество#Свердловская область#Мужчина#Пропажа#Лотерея#Выигрыш#Дарья Сорокина
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