Две недели в Свердловской области ищут выигравшего 5 млн рублей мужчину

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С организаторами на связь мужчина не выходит. Об этом сообщили в пресс-службе лотереи. О победителе розыгрыша известно только то, что он проживает в Свердловской области, где и купил лотерейный билет. Он обошелся ему в 300 рублей. Розыгрыш состоялся две недели назад.
Ранее сообщалось, что в январе россияне из 68 регионов страны стали миллионерами за один день, выиграв в лотереях. Больше всего победителей оказалось в Подмосковье. Один житель Московской области получил удостоился суперприза — 100 миллионов рублей.
Другие победители находились в Москве, Ленинградской области, Башкортостане, Краснодарском крае, Новосибирской области, Красноярском крае, Саратовской области, Кировской области и Ставрополье, в Ханты-Мансийском АО, Удмуртии, Ростовской, Омской и Кемеровской областях.