Две новые станции метро в Екатеринбурге откроются к 2030 году

Posted Сегодня, 11:20
Published Сегодня, 11:20
Modified Сегодня, 11:20
Updated Сегодня, 11:20
Планируется построить станцию в районе перекрестка улицы Шефской — проспекта Космонавтов и улицы Березовой — проспекта Космонавтов. Информация об этом опубликована на сайте «Екатеринбург.рф».
Также в проекте планируется возведение вокзала у перекрестка Космонавтов — Березовой. В документации сообщается, что идея строительства нового метро возникла из-за вероятности возникновения пробок на проспекте Космонавтов из-за развития микрорайона Северный.
Напомним, ранее мэр Екатеринбурга Алексей Орлов рассказывал, что в городе могут открыть станцию метро в районе Уралмаша.