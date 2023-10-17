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Updated Сегодня, 11:20

В Екатеринбурге построят две новые станции метро

Две новые станции метро в Екатеринбурге откроются к 2030 году

17 октября 2023, 11:20
Фото: 1MI

В Екатеринбурге построят две новые станции метро

В Екатеринбурге построят две станции метрополитена к 2030 году.

Планируется построить станцию в районе перекрестка улицы Шефской — проспекта Космонавтов и улицы Березовой — проспекта Космонавтов. Информация об этом опубликована на сайте «Екатеринбург.рф».

Также в проекте планируется возведение вокзала у перекрестка Космонавтов — Березовой. В документации сообщается, что идея строительства нового метро возникла из-за вероятности возникновения пробок на проспекте Космонавтов из-за развития микрорайона Северный.

Напомним, ранее мэр Екатеринбурга Алексей Орлов рассказывал, что в городе могут открыть станцию метро в районе Уралмаша.

Стало известно, где может появиться новая станция метро в Екатеринбурге
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