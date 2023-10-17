Двое уголовников сбежали из ИК-2 Екатеринбурга в Кировград

Posted Сегодня, 09:14
Published Сегодня, 09:14
Modified Сегодня, 09:16
Updated Сегодня, 09:16
Один из беглецов сидел за побои, другой за ДТП со смертельным исходом. После побега они решили скрыться в Кировграде — оттуда родом мужчина, осужденный за побои, рассказали в Telegram-канале «Урал Мэш».
В какой-то момент мужчины, поняв, что им нужны деньги, напали на прохожего грузчика. У него они забрали восемь тысяч рублей и банковскую карту, а также его избили, при этом выбив зуб и разбив губу.
Пострадавший позвонил в полицию. Вскоре сотрудники правоохранительных органов задержали осужденных. Теперь к их статьям добавилась статья за побег из тюрьмы.
Напомним, 30 августа 2023 года из тюрьмы в Камышлове сбежал заключенный. Вскоре его удалось поймать. В отношении него возбудили уголовное дело.