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В Екатеринбурге двое заключенных сбежали из ИК в Кировград

Двое уголовников сбежали из ИК-2 Екатеринбурга в Кировград

17 октября 2023, 09:14
Фото: Midjourney

В Екатеринбурге двое заключенных сбежали из ИК в Кировград

В Екатеринбурге двое заключенных совершили ночью побег из исправительной колонии №2. Осужденные сбежали в Кировград.

Один из беглецов сидел за побои, другой за ДТП со смертельным исходом. После побега они решили скрыться в Кировграде — оттуда родом мужчина, осужденный за побои, рассказали в Telegram-канале «Урал Мэш».

В какой-то момент мужчины, поняв, что им нужны деньги, напали на прохожего грузчика. У него они забрали восемь тысяч рублей и банковскую карту, а также его избили, при этом выбив зуб и разбив губу.

Пострадавший позвонил в полицию. Вскоре сотрудники правоохранительных органов задержали осужденных. Теперь к их статьям добавилась статья за побег из тюрьмы.

Напомним, 30 августа 2023 года из тюрьмы в Камышлове сбежал заключенный. Вскоре его удалось поймать. В отношении него возбудили уголовное дело.

В Камышлове задержан сбежавший из колонии осужденный
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