Федеральный ретейлер выкупил сеть продуктовых в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 09:28
Published Сегодня, 09:28
Modified Сегодня, 09:30
Updated Сегодня, 09:30
Сделка по покупке сети направлена на развитие формата магазинов у дома, сообщили в пресс-службе компании. Также приобретение «Монетки» позволит «Ленте» стать «мультиформатным игроком».
Сделка совершилась за счет имеющихся у «Ленты» средств и заемного финансирования.
Общая торговая площадь приобретаемых активов составляет 606 тысяч квадратных метров, — добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что уральский бизнесмен Александр Оглоблин анонсировал закрытие екатеринбургской торговой сети «Елисейский».