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Published Сегодня, 09:28

Modified Сегодня, 09:30

Updated Сегодня, 09:30

В Екатеринбурге выкуплены все магазины «Монетка»

Федеральный ретейлер выкупил сеть продуктовых в Екатеринбурге

17 октября 2023, 09:28
Фото: 1MI

В Екатеринбурге выкуплены все магазины «Монетка»

Крупнейший российский ретейлер «Лента» купил сеть магазинов «Монетка» в Екатеринбурге.

Сделка по покупке сети направлена на развитие формата магазинов у дома, сообщили в пресс-службе компании. Также приобретение «Монетки» позволит «Ленте» стать «мультиформатным игроком».

Сделка совершилась за счет имеющихся у «Ленты» средств и заемного финансирования.

Общая торговая площадь приобретаемых активов составляет 606 тысяч квадратных метров, — добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что уральский бизнесмен Александр Оглоблин анонсировал закрытие екатеринбургской торговой сети «Елисейский».

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#Финансирование#Развитие#Покупка#Магазины#Монетка#Сделка#Лента#Екатеринбург#Урал#Дарья Сорокина#Ретейлер#Формат магазинов#Мультиформатный игрок#Позиции#Западная Сибирь#Торговая площадь
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