Интеллектуальные игры для взрослых: в Красноуральске появились свои «Защитники Земли»

Posted Сегодня, 07:52
Published Сегодня, 07:52
Modified Сегодня, 08:28
Updated Сегодня, 08:28
В качестве почетного гостя мероприятие проекта «Защитники Земли» посетил председатель комитета по экологии и охране окружающей среды Законодательного собрания Свердловской области Сергей Никонов. Он лично поприветствовал участников интеллектуальной экоигры и поблагодарил красноуральцев за их вклад в развитие здорового общества, заботящегося об экологии.
До этого события обучение в игровой форме мы в основном использовали для дошкольников и школьников. Интеллектуальная игра со студентами и рабочей молодежью Красноуральска стала подтверждением, что, во-первых, экологической повесткой сегодня охвачены люди абсолютно всех возрастов и, во-вторых, вопросы обращения с твердыми коммунальными отходами легко уживаются с популярными форматами развлечений нынешнего поколения, — отметила руководитель проекта «Экодом» регионального оператора «Рифей» Наталья Светлакова.
Первая молодежная игра «Защитники Земли» собрала около 50 участников из пяти предприятий и учебных заведений Красноуральска. Команды показали широкую эрудицию в знании вопросов обращения с твердыми коммунальными отходами. Во время экологических состязаний команды с легкостью разрушали мифы, связанные с переработкой и сортировкой ТКО. Также игроки определяли экологичность товаров по их маркировке. Лидерами экологического поединка стали команды компании «Святогор», Общероссийского «Движения первых» и Красноуральского многопрофильного техникума.
Напомним, в конце сентября в рамках проекта «Защитники Земли» в Нижнем Тагиле прошел первый плоггинг-забег. Это экологический кросс, сочетающий в себе спортивное соревнование и заботу об окружающей среде.