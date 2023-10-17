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Экологическая игра «Защитники Земли» для взрослых прошла в Красноуральске

Интеллектуальные игры для взрослых: в Красноуральске появились свои «Защитники Земли»

17 октября 2023, 07:52
Фото: «Рифей»

Экологическая игра «Защитники Земли» для взрослых прошла в Красноуральске

Пять предприятий и учебных заведений Красноуральска приняли участие в экологических состязаниях проекта «Защитники Земли». Инициатором мероприятия выступила молодежная организация предприятия «Святогор». Впервые в интеллектуальных играх приняли участие представители взрослой аудитории.

В качестве почетного гостя мероприятие проекта «Защитники Земли» посетил председатель комитета по экологии и охране окружающей среды Законодательного собрания Свердловской области Сергей Никонов. Он лично поприветствовал участников интеллектуальной экоигры и поблагодарил красноуральцев за их вклад в развитие здорового общества, заботящегося об экологии.

До этого события обучение в игровой форме мы в основном использовали для дошкольников и школьников. Интеллектуальная игра со студентами и рабочей молодежью Красноуральска стала подтверждением, что, во-первых, экологической повесткой сегодня охвачены люди абсолютно всех возрастов и, во-вторых, вопросы обращения с твердыми коммунальными отходами легко уживаются с популярными форматами развлечений нынешнего поколения, — отметила руководитель проекта «Экодом» регионального оператора «Рифей» Наталья Светлакова.

Первая молодежная игра «Защитники Земли» собрала около 50 участников из пяти предприятий и учебных заведений Красноуральска. Команды показали широкую эрудицию в знании вопросов обращения с твердыми коммунальными отходами. Во время экологических состязаний команды с легкостью разрушали мифы, связанные с переработкой и сортировкой ТКО. Также игроки определяли экологичность товаров по их маркировке. Лидерами экологического поединка стали команды компании «Святогор», Общероссийского «Движения первых» и Красноуральского многопрофильного техникума.

Напомним, в конце сентября в рамках проекта «Защитники Земли» в Нижнем Тагиле прошел первый плоггинг-забег. Это экологический кросс, сочетающий в себе спортивное соревнование и заботу об окружающей среде.

2,5 тысячи уральцев стали участниками экологического проекта «Защитники Земли»
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#Общество#Нижний Тагил#Экология#Дети#Свердловская область#Соревнования#Отходы#Молодежь#Игра#Красноуральск#Интеллектуальная игра#Мифы#Рифей#Переработка отходов#Анастасия Имамахметова
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