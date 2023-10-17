Интеллектуальные игры для взрослых: в Красноуральске появились свои «Защитники Земли»

Первая молодежная игра «Защитники Земли» собрала около 50 участников из пяти предприятий и учебных заведений Красноуральска. Команды показали широкую эрудицию в знании вопросов обращения с твердыми коммунальными отходами. Во время экологических состязаний команды с легкостью разрушали мифы, связанные с переработкой и сортировкой ТКО. Также игроки определяли экологичность товаров по их маркировке. Лидерами экологического поединка стали команды компании «Святогор», Общероссийского «Движения первых» и Красноуральского многопрофильного техникума.