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Published Сегодня, 17:03

Modified Сегодня, 17:05

Updated Сегодня, 17:05

Избитый зеками грузчик в Екатеринбурге оказался родственником одного из них

Избитый зеками грузчик в Екатеринбурге оказался родственником одного из них

17 октября 2023, 17:03
Фото: 1MI
Грузчик, избитый сбежавшими заключеными в Свердловской области, оказался родственником одного из них.

Грузчик из Кировограда, которого избили и ограбили заключённые, сбежавшие из ИК-2 в Екатеринбурге, оказался родственником одного из беглецов.

Об этом пишет URA.RU со ссылкой на источники в силовых структурах. ГУФСИН и ГУ МВД Свердловской области проводят проверку по данному факту.

Напомним, 15 октября из колонии №2 в Екатеринбурге сбежали двое заключённых-рецидивиста — у каждого имеется несколько судимостей, в том числе по статьям «кража», «грабеж», «хулиганство», «хищение транспортного средства» и «умышленное причинение вреда здоровью». Им удалось добраться до Кировграда, где они избили и ограбили местного грузчика.

Беглецов задержали через два часа после побега. Заведено уголовное дело, фигурантам грозят новые сроки.

#Избиение#Криминал#Нападение#Заключенные#Екатеринбург#Ирина Кирилова
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