Избитый зеками грузчик в Екатеринбурге оказался родственником одного из них

Posted Сегодня, 17:03
Published Сегодня, 17:03
Modified Сегодня, 17:05
Updated Сегодня, 17:05
Грузчик из Кировограда, которого избили и ограбили заключённые, сбежавшие из ИК-2 в Екатеринбурге, оказался родственником одного из беглецов.
Об этом пишет URA.RU со ссылкой на источники в силовых структурах. ГУФСИН и ГУ МВД Свердловской области проводят проверку по данному факту.
Напомним, 15 октября из колонии №2 в Екатеринбурге сбежали двое заключённых-рецидивиста — у каждого имеется несколько судимостей, в том числе по статьям «кража», «грабеж», «хулиганство», «хищение транспортного средства» и «умышленное причинение вреда здоровью». Им удалось добраться до Кировграда, где они избили и ограбили местного грузчика.
Беглецов задержали через два часа после побега. Заведено уголовное дело, фигурантам грозят новые сроки.