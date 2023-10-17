Избитый зеками грузчик в Екатеринбурге оказался родственником одного из них

Напомним, 15 октября из колонии №2 в Екатеринбурге сбежали двое заключённых-рецидивиста — у каждого имеется несколько судимостей, в том числе по статьям «кража», «грабеж», «хулиганство», «хищение транспортного средства» и «умышленное причинение вреда здоровью». Им удалось добраться до Кировграда, где они избили и ограбили местного грузчика.