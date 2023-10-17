Кириенко: 60 тысяч семей отправили заявки на участие в конкурсе «Это у нас семейное»

«На данный момент среди участников конкурса „Это у нас семейное“ 62% представительниц прекрасного пола и 38% мужского пола. 37% участников — это родители и законные представители, 36% — дети, 21% — бабушки и дедушки, 5% — другие родственники и 1% — прабабушки и прадедушки. География конкурса очень широкая, буквально в первый же день поступили заявки из всех регионов нашей страны. А сейчас к российским семейным командам присоединились родственники более чем из 60 стран. Заявочная кампания еще продолжается. В ноябре — декабре пройдет дистанционный этап. Нам очень важно, чтобы в выполнении заданий конкурса участвовали представители всех поколений. В 2024 году, с марта по май, планируем провести окружные финалы, а летом — финал».