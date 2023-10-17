Кириенко: 60 тысяч семей отправили заявки на участие в конкурсе «Это у нас семейное»

Posted Сегодня, 15:55
Published Сегодня, 15:55
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Updated Сегодня, 15:56
Подробности организации конкурса на заседании наблюдательного совета раскрыл первый замруководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.
Как сообщает tass.ru, старт конкурсу дал глава государства Владимир Путин, выступая 1 сентября в мастерской управления «Сенеж» на открытом уроке «Разговоры о важном».
Российский президент подчеркнул, что данный соревновательный проект должен стать востребованным и интересным для россиян любых возрастов.
Кириенко объявил, что сбор заявок для участия в конкурсе будет окончен 4 ноября. В качестве приза победители получат по пять миллионов рублей для улучшения условий проживания. Кроме того, призом станет и туристическая поездка по России для всей семьи. Также Сергей Кириенко заявил, что все задания конкурса направлены на укрепление семейных ценностей, они будут полезны и интересны для каждого участника.
Ректор Президентской академии (РАНХиГС) Алексей Комиссаров, возглавляющий автономную некоммерческую организацию «Россия — страна возможностей», составил статистическое описание семей, которые присоединились к участию в конкурсе.
«На данный момент среди участников конкурса „Это у нас семейное“ 62% представительниц прекрасного пола и 38% мужского пола. 37% участников — это родители и законные представители, 36% — дети, 21% — бабушки и дедушки, 5% — другие родственники и 1% — прабабушки и прадедушки. География конкурса очень широкая, буквально в первый же день поступили заявки из всех регионов нашей страны. А сейчас к российским семейным командам присоединились родственники более чем из 60 стран. Заявочная кампания еще продолжается. В ноябре — декабре пройдет дистанционный этап. Нам очень важно, чтобы в выполнении заданий конкурса участвовали представители всех поколений. В 2024 году, с марта по май, планируем провести окружные финалы, а летом — финал».
Заявки на участие поступили на конкурс из всех 89 субъектов России. Прием заявок осуществляется на сайте этосемейное.рф. К участию в проекте допускаются команды как минимум из четырех родственников, которые представляют три поколения или более — дети от 5 до 17 лет, родители или законные представители, бабушки, дедушки и другие старшие члены семьи.
Организацией конкурса «Это у нас семейное» занимается АНО «Россия — страна возможностей», в роли соорганизаторов выступают Росмолодежь и «Движение Первых».