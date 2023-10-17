tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:55

Published Сегодня, 15:55

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Кириенко: 60 тысяч семей отправили заявки на участие в конкурсе «Это у нас семейное»

Кириенко: 60 тысяч семей отправили заявки на участие в конкурсе «Это у нас семейное»

17 октября 2023, 15:55
Фото: 1MI
Более 340 тысяч человек в составе 60 тысяч семей намерены участвовать в конкурсе «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Подробности организации конкурса на заседании наблюдательного совета раскрыл первый замруководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

Как сообщает tass.ru, старт конкурсу дал глава государства Владимир Путин, выступая 1 сентября в мастерской управления «Сенеж» на открытом уроке «Разговоры о важном».

Российский президент подчеркнул, что данный соревновательный проект должен стать востребованным и интересным для россиян любых возрастов.

Кириенко объявил, что сбор заявок для участия в конкурсе будет окончен 4 ноября. В качестве приза победители получат по пять миллионов рублей для улучшения условий проживания. Кроме того, призом станет и туристическая поездка по России для всей семьи. Также Сергей Кириенко заявил, что все задания конкурса направлены на укрепление семейных ценностей, они будут полезны и интересны для каждого участника.

Ректор Президентской академии (РАНХиГС) Алексей Комиссаров, возглавляющий автономную некоммерческую организацию «Россия — страна возможностей», составил статистическое описание семей, которые присоединились к участию в конкурсе.

«На данный момент среди участников конкурса „Это у нас семейное“ 62% представительниц прекрасного пола и 38% мужского пола. 37% участников — это родители и законные представители, 36% — дети, 21% — бабушки и дедушки, 5% — другие родственники и 1% — прабабушки и прадедушки. География конкурса очень широкая, буквально в первый же день поступили заявки из всех регионов нашей страны. А сейчас к российским семейным командам присоединились родственники более чем из 60 стран. Заявочная кампания еще продолжается. В ноябре — декабре пройдет дистанционный этап. Нам очень важно, чтобы в выполнении заданий конкурса участвовали представители всех поколений. В 2024 году, с марта по май, планируем провести окружные финалы, а летом — финал».

Заявки на участие поступили на конкурс из всех 89 субъектов России. Прием заявок осуществляется на сайте этосемейное.рф. К участию в проекте допускаются команды как минимум из четырех родственников, которые представляют три поколения или более — дети от 5 до 17 лет, родители или законные представители, бабушки, дедушки и другие старшие члены семьи.

Организацией конкурса «Это у нас семейное» занимается АНО «Россия — страна возможностей», в роли соорганизаторов выступают Росмолодежь и «Движение Первых».

#Общество
Подпишитесь
Миллионные траты заводов Тагила на снижение выбросов дали низкий эффект в 2022 году
13 октября, 13:58
Экскурсия по МСК в Нижнем Тагиле: что увидели экоактивисты и депутаты Сысертского ГО
Вчера, 17:39
Итоги недели в Тагиле: сероводородный сентябрь и неэффективные вложения в экологию
Вчера, 09:20
В Екатеринбурге планируется ограничить передвижения самокатчиков
Сегодня, 10:24
Штормовое предупреждение объявлено в Свердловской области на 18 октября
Сегодня, 10:14
Школьник с дипломом: в Нижнем Тагиле готовят IT-специалистов из учеников 8-11 классов
Сегодня, 04:00