Коммунальщики в Екатеринбурге заплатят более 500 тысяч за прорыв теплотрассы

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Published Сегодня, 06:41
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Сотрудники одного из офисов на первом этаже заметили в здании распространившийся пар. Как оказалось, это был поток горячей воды из теплотрассы. Перекрыть вентиль не получилось. Подача горячего водоснабжения была прекращена спустя пять дней.
Один из собственников пострадавших помещений обратился в суд с исковым заявлением к компаниям «Екатеринбургэнерго» и «ЕТК» с требованием взыскать 581 101 рубль в качестве возмещения ущерба, рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда.
Суд, рассмотрев обращение, взыскал всю требуемую сумму с «ЕТК», а удовлетворять требование к «Екатеринбургэнерго» не стал. Компания «ЕТК» с судебным решением не согласилась и подала апелляцию. Судебная коллегия по гражданским делам, решив, что обе организации виноваты в аварии в равной степени, взыскала с них по 295 056 рублей.
Напомним, в Полевском пожилая женщина отсудила у управляющей компании 405 тысяч рублей за травму, которую она получила, упав зимой на обледенелой дороге.