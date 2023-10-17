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Коммунальщики в Екатеринбурге заплатят более 500 тысяч за прорыв теплотрассы

Коммунальщики в Екатеринбурге заплатят более 500 тысяч за прорыв теплотрассы

17 октября 2023, 06:41
Фото: 1MI
В Екатеринбурге компания «Екатеринбургэнерго» выплатит более полумиллиона рублей собственникам офисного помещения на улице Жуковского за аварию на теплотрассе, которая случилась 22 сентября 2023 года.

Сотрудники одного из офисов на первом этаже заметили в здании распространившийся пар. Как оказалось, это был поток горячей воды из теплотрассы. Перекрыть вентиль не получилось. Подача горячего водоснабжения была прекращена спустя пять дней.

Один из собственников пострадавших помещений обратился в суд с исковым заявлением к компаниям «Екатеринбургэнерго» и «ЕТК» с требованием взыскать 581 101 рубль в качестве возмещения ущерба, рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда.

Суд, рассмотрев обращение, взыскал всю требуемую сумму с «ЕТК», а удовлетворять требование к «Екатеринбургэнерго» не стал. Компания «ЕТК» с судебным решением не согласилась и подала апелляцию. Судебная коллегия по гражданским делам, решив, что обе организации виноваты в аварии в равной степени, взыскала с них по 295 056 рублей.

Напомним, в Полевском пожилая женщина отсудила у управляющей компании 405 тысяч рублей за травму, которую она получила, упав зимой на обледенелой дороге.

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