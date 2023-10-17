Коммунальщики в Екатеринбурге заплатят более 500 тысяч за прорыв теплотрассы

Суд, рассмотрев обращение, взыскал всю требуемую сумму с «ЕТК», а удовлетворять требование к «Екатеринбургэнерго» не стал. Компания «ЕТК» с судебным решением не согласилась и подала апелляцию. Судебная коллегия по гражданским делам, решив, что обе организации виноваты в аварии в равной степени, взыскала с них по 295 056 рублей.