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«Квадра» подала отопление в 1312 домов и 176 соцобъектов Смоленска

«Квадра» подала отопление в 1312 домов и 176 соцобъектов Смоленска

17 октября 2023, 16:51
Фото: 1MI
Все энергообъекты филиала АО «Квадра» — «Смоленская генерация» были успешно переведены на зимний режим работы и обеспечивают подачу тепла в 1312 многоквартирных жилых домов и 176 социальных объектов.

Согласно заявлению Андрея Кулаева, управляющего директора филиала, специалисты произвели наладку гидравлического режима по каждому из этапов технологического процесса перед тем, как отопительный сезон стартовал в полном объеме. Также в работе активно участвовали МУП «Смоленсктеплосеть» и управляющие организации, регулирующие подачу тепла внутри теплопунктов, на квартальных теплосетях и во внутренних системах отопления домов. На сегодняшний день параметры теплоподачи продолжают контролировать на каждом из объектов, проверку качества поставок ресурса осуществляют с помощью комиссионных проверок.

По данным издания smol.aif.ru, сотрудники «Тепловых сетей» регулярно проверяют теплосети на предмет утечек. При этом пристальное внимание специалистов направлено на сети с высокой степенью износа. При необходимости, для предотвращения дальнейших масштабных отключений, ремонтные работы проводятся в сжатые сроки.

Филиал АО «Квадра» — «Смоленская генерация» является на сегодняшний день крупнейшим поставщиком теплового ресурса для смоленских предприятий промышленности и жилищно-коммунальной сферы города. Более 85% рынка тепловой энергии облцентра приходится на долю филиала. Общая установленная электрическая мощность филиала — 275 МВт, тепловая — 911,2 Гкал/ч. В компании трудоустроено около 600 сотрудников.

При производстве и транспортировке тепловой энергии используется теплофикационное оборудование Смоленской ТЭЦ-2 и котельной на улице Кашена, в процессе задействовано 148,3 км тепловых магистральных тепловых сетей в однотрубном исчислении и 3 подкачивающие насосные станции.

Порядка 120 000 лицевых счетов горожан — абонентов энергетической компании — обслуживает филиал АО «Квадра» города Смоленска. Организацией подписано более 2500 соглашений о теплоснабжении с предприятиями и организациями.

#Общество
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