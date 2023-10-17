«Квадра» подала отопление в 1312 домов и 176 соцобъектов Смоленска

Согласно заявлению Андрея Кулаева, управляющего директора филиала, специалисты произвели наладку гидравлического режима по каждому из этапов технологического процесса перед тем, как отопительный сезон стартовал в полном объеме. Также в работе активно участвовали МУП «Смоленсктеплосеть» и управляющие организации, регулирующие подачу тепла внутри теплопунктов, на квартальных теплосетях и во внутренних системах отопления домов. На сегодняшний день параметры теплоподачи продолжают контролировать на каждом из объектов, проверку качества поставок ресурса осуществляют с помощью комиссионных проверок.