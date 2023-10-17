Мужчина разбился насмерть после падения из горящего дома в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 04:01
Published Сегодня, 04:01
Modified Сегодня, 04:01
Updated Сегодня, 04:01
Ранним утром загорелась квартира, расположенная на восьмом этаже. От огня также пострадали квартиры на восьмом и девятом этажах. В тушении пожара участвовали 32 сотрудника МЧС, рассказал ИА «Ночные новости» замначальника СПТ Антон Зинчук.
В какой-то момент из горящей квартиры выбрался мужчина и спустился на кондиционер, установленный на седьмом этаже. Когда екатеринбуржцу подавали «люльку», он стал спускаться ниже и, сорвавшись, упал вниз и разбился.
По словам очевидца, тело погибшего убрали подальше и накрыли его черным пакетом. В квартире, из которой вылез мужчина, больше никого не было.
Напомним, 8 октября 2023 года в Екатеринбурге из окна выпала девушка. В результате падения у нее оказались сломаны обе ноги. Прохожие вызвали ей скорую помощь.