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Мужчина разбился насмерть после падения из горящего дома в Екатеринбурге

Мужчина разбился насмерть после падения из горящего дома в Екатеринбурге

17 октября 2023, 04:01
Фото: 1MI
Житель Екатеринбурга погиб после падения при попытке выбраться из 12-этажного дома на улице Начдива Онуфриева, где разгорелся пожар.

Ранним утром загорелась квартира, расположенная на восьмом этаже. От огня также пострадали квартиры на восьмом и девятом этажах. В тушении пожара участвовали 32 сотрудника МЧС, рассказал ИА «Ночные новости» замначальника СПТ Антон Зинчук.

В какой-то момент из горящей квартиры выбрался мужчина и спустился на кондиционер, установленный на седьмом этаже. Когда екатеринбуржцу подавали «люльку», он стал спускаться ниже и, сорвавшись, упал вниз и разбился.

Фото: ИА «Ночные новости»

По словам очевидца, тело погибшего убрали подальше и накрыли его черным пакетом. В квартире, из которой вылез мужчина, больше никого не было.

Напомним, 8 октября 2023 года в Екатеринбурге из окна выпала девушка. В результате падения у нее оказались сломаны обе ноги. Прохожие вызвали ей скорую помощь.

Девушка выпала из окна и сломала ноги в Екатеринбурге
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