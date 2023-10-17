Насморк из-за выбросов, неудобный «Лукойл» и чего ждать от погоды

Posted Сегодня, 16:16
Published Сегодня, 16:16
Modified Сегодня, 16:18
Updated Сегодня, 16:18
17 октября 2023 года жители Нижнего Тагила пожаловались на неприятный запах и насморк из-за выбросов ЕВРАЗ НТМК. Запах от выбросов ощущался в Дзержинском районе.
Владелец кафе «Ромашка», подозреваемый в изнасиловании шваброй посетителя, был дважды судим за аналогичные преступления. Мужчина насиловал девушек в своем кафе.
На свердловских заправках «Лукойла» начали тестировать систему постоплаты бензина, что очень не понравилось некоторым автолюбителям. Один из водителей Нижнего Тагила рассказал TagilCity.ru, почему это плохая идея.
Штормовое предупреждение объявлено в Свердловской области. В среду, 18 октября, по сообщениям синоптиков, разыграется непогода. Спасатели призывают соблюдать правила безопасности, не укрываться от ветра возле ненадежных конструкций и деревьев. При возникновении ЧП следует обратиться в экстренные службы по номерам 101 и 112.
В Свердловской области могут ввести новые запреты для передвижения самокатчиков по улицам Екатеринбурга. О нововведениях сообщил депутат Тимофей Жуков на своей странице ВКонтакте. Ввести правила могут уже в 2024 году.