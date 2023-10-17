tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:16

Published Сегодня, 16:16

Modified Сегодня, 16:18

Updated Сегодня, 16:18

Насморк из-за выбросов, неудобный «Лукойл» и чего ждать от погоды

Насморк из-за выбросов, неудобный «Лукойл» и чего ждать от погоды

17 октября 2023, 16:16
Фото: Midjourney
Жители Нижнего Тагила пожаловались на запах и насморк из-за выбросов ЕВРАЗ НТМК. Хозяин кафе, изнасиловавший посетителя шваброй, ранее уже насиловал девушек и какие новшества разочаровали автолюбителей на заправке «Лукойл»: самое важное, что произошло 17 октября в Нижнем Тагиле и не только.

17 октября 2023 года жители Нижнего Тагила пожаловались на неприятный запах и насморк из-за выбросов ЕВРАЗ НТМК. Запах от выбросов ощущался в Дзержинском районе.

Жители Нижнего Тагила пожаловались на неприятный запах и насморк из-за выбросов
Узнать подробнее

Владелец кафе «Ромашка», подозреваемый в изнасиловании шваброй посетителя, был дважды судим за аналогичные преступления. Мужчина насиловал девушек в своем кафе.

Подозреваемый в изнасиловании шваброй в Новоуральске насиловал девушек
Узнать подробнее

На свердловских заправках «Лукойла» начали тестировать систему постоплаты бензина, что очень не понравилось некоторым автолюбителям. Один из водителей Нижнего Тагила рассказал TagilCity.ru, почему это плохая идея.

Тагильчанин возмутился работой новой системы оплаты бензина на АЗС «Лукойл»
Узнать подробнее

Штормовое предупреждение объявлено в Свердловской области. В среду, 18 октября, по сообщениям синоптиков, разыграется непогода. Спасатели призывают соблюдать правила безопасности, не укрываться от ветра возле ненадежных конструкций и деревьев. При возникновении ЧП следует обратиться в экстренные службы по номерам 101 и 112.

Штормовое предупреждение объявлено в Свердловской области на 18 октября
Узнать подробнее

В Свердловской области могут ввести новые запреты для передвижения самокатчиков по улицам Екатеринбурга. О нововведениях сообщил депутат Тимофей Жуков на своей странице ВКонтакте. Ввести правила могут уже в 2024 году.

В Екатеринбурге планируется ограничить передвижения самокатчиков
Узнать подробнее
#Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле#Нижний Тагил#Эксклюзив#Экология#Вагонка#Полиция#ЕВРАЗ НТМК#Уголовное дело#Завод#Воздух#Криминал#Изнасилование#Розыск#Дзержинский район#Бензин#Предприниматель#Предприятие#Атмосфера#Выбросы#АЗС#Загрязнение атмосферы#Топливо#Судимость#Подозреваемый#Заправка#Сероводород#Инцидент#Артем Карнаухов#Коксохимическое предприятие
Подпишитесь
Миллионные траты заводов Тагила на снижение выбросов дали низкий эффект в 2022 году
13 октября, 13:58
Экскурсия по МСК в Нижнем Тагиле: что увидели экоактивисты и депутаты Сысертского ГО
Вчера, 17:39
Итоги недели в Тагиле: сероводородный сентябрь и неэффективные вложения в экологию
Вчера, 09:20
В Екатеринбурге планируется ограничить передвижения самокатчиков
Сегодня, 10:24
Штормовое предупреждение объявлено в Свердловской области на 18 октября
Сегодня, 10:14
Школьник с дипломом: в Нижнем Тагиле готовят IT-специалистов из учеников 8-11 классов
Сегодня, 04:00