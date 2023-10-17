Насморк из-за выбросов, неудобный «Лукойл» и чего ждать от погоды

Жители Нижнего Тагила пожаловались на запах и насморк из-за выбросов ЕВРАЗ НТМК. Хозяин кафе, изнасиловавший посетителя шваброй, ранее уже насиловал девушек и какие новшества разочаровали автолюбителей на заправке «Лукойл»: самое важное, что произошло 17 октября в Нижнем Тагиле и не только.

Сюжет Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле