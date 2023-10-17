tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:05

Published Сегодня, 17:05

Modified Сегодня, 17:07

Updated Сегодня, 17:07

Полицейским из Екатеринбурга грозит срок по делу об убийстве студента из Габона

Не спасшим темнокожего студента из Екатеринбурга полицейским грозит до 10 лет колонии

17 октября 2023, 17:05
Фото: 1MI

Полицейским из Екатеринбурга грозит срок по делу об убийстве студента из Габона

Следственный комитет возбудил уголовное дело против полицейских, на глазах у которых екатеринбуржец убил 32-летнего аспиранта УрФУ из Габона.

Напомним, трагедия произошла 18 августа в «Бургер Кинге» на улице Малышева. По версии СК, 23-летний Данил Фомин, находясь в компании приятелей, вступил в конфликт с аспирантом УрФУ Франсуа Нджелассили и ударил его ножом, задев артерию и убив на месте. СМИ со ссылкой на очевидцев писали, что в процессе перепалки россияне произносили расистские замечания. По другой версии, конфликт произошел из-за девушки, а нападавший не имел расовых предупреждений.

21 августа Ленинский районный суд отправил Фомина в СИЗО, где он пробудет до 17 января. По обвинению в убийстве ему грозит до 15 лет колонии.

В свою очередь в отношении двух местных полицейских, которые не разняли потасовку, завели уголовное дело о злоупотреблении должностным полномочиями с тяжкими последствиями (ч. 3 ст. 285 УК), о чем 17 октября сообщил портал 66.ru со ссылкой на свердловский главк СК. По этому обвинению стражи правопорядка могут отправиться в колонию на 10 лет.

В Екатеринбурге вандал разгромил мемориал убитому аспиранту из Габона
Узнать подробнее
Читайте также:
В Башкортостане мужчина изнасиловал и убил вышедшую из ванной сеструРанее судимый житель Нижнего Тагила зарезал возлюбленную из ревностиЖители Верхней Туры зарезали знакомого за украденный телефон
#Полиция#Убийство#Екатеринбург#Григорий Орлов
Подпишитесь
Миллионные траты заводов Тагила на снижение выбросов дали низкий эффект в 2022 году
13 октября, 13:58
Экскурсия по МСК в Нижнем Тагиле: что увидели экоактивисты и депутаты Сысертского ГО
Вчера, 17:39
Итоги недели в Тагиле: сероводородный сентябрь и неэффективные вложения в экологию
Вчера, 09:20
В Екатеринбурге планируется ограничить передвижения самокатчиков
Сегодня, 10:24
Штормовое предупреждение объявлено в Свердловской области на 18 октября
Сегодня, 10:14
Школьник с дипломом: в Нижнем Тагиле готовят IT-специалистов из учеников 8-11 классов
Сегодня, 04:00