Не спасшим темнокожего студента из Екатеринбурга полицейским грозит до 10 лет колонии

Posted Сегодня, 17:05
Published Сегодня, 17:05
Modified Сегодня, 17:07
Updated Сегодня, 17:07
Напомним, трагедия произошла 18 августа в «Бургер Кинге» на улице Малышева. По версии СК, 23-летний Данил Фомин, находясь в компании приятелей, вступил в конфликт с аспирантом УрФУ Франсуа Нджелассили и ударил его ножом, задев артерию и убив на месте. СМИ со ссылкой на очевидцев писали, что в процессе перепалки россияне произносили расистские замечания. По другой версии, конфликт произошел из-за девушки, а нападавший не имел расовых предупреждений.
21 августа Ленинский районный суд отправил Фомина в СИЗО, где он пробудет до 17 января. По обвинению в убийстве ему грозит до 15 лет колонии.
В свою очередь в отношении двух местных полицейских, которые не разняли потасовку, завели уголовное дело о злоупотреблении должностным полномочиями с тяжкими последствиями (ч. 3 ст. 285 УК), о чем 17 октября сообщил портал 66.ru со ссылкой на свердловский главк СК. По этому обвинению стражи правопорядка могут отправиться в колонию на 10 лет.