Не спасшим темнокожего студента из Екатеринбурга полицейским грозит до 10 лет колонии

Напомним, трагедия произошла 18 августа в «Бургер Кинге» на улице Малышева. По версии СК, 23-летний Данил Фомин, находясь в компании приятелей, вступил в конфликт с аспирантом УрФУ Франсуа Нджелассили и ударил его ножом, задев артерию и убив на месте. СМИ со ссылкой на очевидцев писали, что в процессе перепалки россияне произносили расистские замечания. По другой версии, конфликт произошел из-за девушки, а нападавший не имел расовых предупреждений.