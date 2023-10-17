Неизвестный бросил самодельную гранату в окно офиса в Свердловской области

Posted Сегодня, 15:53
Published Сегодня, 15:53
Modified Сегодня, 15:55
Updated Сегодня, 15:55
Прогремел взрыв, пишет telegram-канал «ИродЪ Уральский».
Инцидент подтвердили в пресс-службе МВД Свердловской области. По данным оперативников, во время взрыва никто не пострадал. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, сообщает E1.RU.
Напомним, что в Краснотурьинске пять дней подряд будут греметь взрывы. На карьере «Пещерный» пройдут взрывные работы с 16 по 20 октября. Местных жителей просят не ходить в лес в период проведения работ.