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Published Сегодня, 15:53

Modified Сегодня, 15:55

Updated Сегодня, 15:55

Неизвестный бросил самодельную гранату в окно офиса в Свердловской области

Неизвестный бросил самодельную гранату в окно офиса в Свердловской области

17 октября 2023, 15:53
Фото: 1MI
17 октября в Асбесте Свердловской области неизвестный мужчина бросил самодельное взрывное устройство в офис местной компании.

Прогремел взрыв, пишет telegram-канал «ИродЪ Уральский».

Инцидент подтвердили в пресс-службе МВД Свердловской области. По данным оперативников, во время взрыва никто не пострадал. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, сообщает E1.RU.

Напомним, что в Краснотурьинске пять дней подряд будут греметь взрывы. На карьере «Пещерный» пройдут взрывные работы с 16 по 20 октября. Местных жителей просят не ходить в лес в период проведения работ.

В Краснотурьинске будут греметь взрывы пять дней подряд
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#Криминал#Взрыв#Офис#Екатеринбург#Ирина Кирилова
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