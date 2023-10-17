Обвиняемому в убийстве иностранного студента в Екатеринбурге продлили арест

Posted Сегодня, 16:59
Published Сегодня, 16:59
Modified Сегодня, 17:01
Updated Сегодня, 17:01
Продлили [арест] по 17 января включительно. Постановление обжаловано стороной защиты, в областной суд материал пока не поступил, — передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Ленинского районного суда Екатеринбурга.
Заседание состоялось 9 октября, мера пресечения осталась неизменной.
Франсуа Нджелассили погиб 18 августа во время драки в центре Екатеринбурга от ножевого удара. Он окончил бакалавриат и магистратуру института экономики и управления УрФУ, затем поступил в аспирантуру кафедры экономики и природопользования. В 2019 году получил вузовское звание «Иностранный студент года».
Обвиняемый в убийстве Данил Фомин заявил, что не хотел убивать иностранца, а ударил ножом в целях самообороны, защищая друга и его девушку. Эту версию подтверждают и родные Данила. Окончательный приговор вынесет суд.
Обвиняемому может грозить до 15 лет лишения свободы.