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Обвиняемому в убийстве иностранного студента в Екатеринбурге продлили арест

Обвиняемому в убийстве иностранного студента в Екатеринбурге продлили арест

17 октября 2023, 16:59
Фото: 1MI
23-летнему Данилу Фомину, которого обвиняют в убийстве аспиранта УрФУ из Габона Франсуа Нджелассили, продлили арест. Молодой человек останется под стражей до 17 января 2024 года.
Продлили [арест] по 17 января включительно. Постановление обжаловано стороной защиты, в областной суд материал пока не поступил, — передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Ленинского районного суда Екатеринбурга.

Заседание состоялось 9 октября, мера пресечения осталась неизменной.

Франсуа Нджелассили погиб 18 августа во время драки в центре Екатеринбурга от ножевого удара. Он окончил бакалавриат и магистратуру института экономики и управления УрФУ, затем поступил в аспирантуру кафедры экономики и природопользования. В 2019 году получил вузовское звание «Иностранный студент года».

Обвиняемый в убийстве Данил Фомин заявил, что не хотел убивать иностранца, а ударил ножом в целях самообороны, защищая друга и его девушку. Эту версию подтверждают и родные Данила. Окончательный приговор вынесет суд.

Обвиняемому может грозить до 15 лет лишения свободы.

#Суд#Убийство#Криминал#Арест#Екатеринбург#Ирина Кирилова
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