Обвиняемому в убийстве иностранного студента в Екатеринбурге продлили арест

Франсуа Нджелассили погиб 18 августа во время драки в центре Екатеринбурга от ножевого удара. Он окончил бакалавриат и магистратуру института экономики и управления УрФУ, затем поступил в аспирантуру кафедры экономики и природопользования. В 2019 году получил вузовское звание «Иностранный студент года».