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В Нижнем Тагиле Mitsubishi опрокинулся в кювет после столкновения с ГАЗелью

Опрокинулся на крышу. Два автомобиля столкнулись на улице Кушвинская в Нижнем Тагиле

17 октября 2023, 17:59
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле Mitsubishi опрокинулся в кювет после столкновения с ГАЗелью

17 октября в Нижнем Тагиле на улице Кушвинская произошла авария с участием автомобиля Mitsubishi и ГАЗель. Водитель иномарки получил ранение.

ДТП произошло около 17.00. ГАЗель, за рулем которой был 60-летний тагильчанин, столкнулась с автомобилем Mitsubishi. В результате иномарка вылетела в кювет и опрокинулась. Пострадавшему водителю понадобилась медицинская помощь.

В результате ДТП транспортные средства получили технические повреждения. Водителю автомобиля Mitsubishi на месте происшествия оказана медицинская помощь. Диагноз — рана левой руки. Был отпущен домой, от госпитализации отказался, — сообщили TagilCity.ru в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.
ДТП на улице Кушвинская в Нижнем ТагилеДТП на улице Кушвинская в Нижнем Тагиле
ДТП на улице Кушвинская в Нижнем ТагилеДТП на улице Кушвинская в Нижнем Тагиле
ДТП на улице Кушвинская в Нижнем Тагиле
Фото: Группа ВК «Инцидент Нижний Тагил»

Сотрудники ГИБДД провели осмотр места аварии и опросили очевидцев. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

Напомним, вечером 17 октября в Екатеринбурге водитель иномарки протаранил трамвайную остановку и сбил трех пешеходов, двое из которых погибли на месте. На место ДТП выезжал замглавы свердловской ГИБДД Денис Колясников.

Водитель иномарки протаранил остановку в Екатеринбурге: двое погибли, один пострадал
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#Происшествия#Нижний Тагил#Эксклюзив#ДТП#ГИБДД#Анна Григорьева#Ранение#Медицинская помощь
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