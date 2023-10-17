Опрокинулся на крышу. Два автомобиля столкнулись на улице Кушвинская в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 17:59
Published Сегодня, 17:59
Modified Сегодня, 18:01
Updated Сегодня, 18:01
ДТП произошло около 17.00. ГАЗель, за рулем которой был 60-летний тагильчанин, столкнулась с автомобилем Mitsubishi. В результате иномарка вылетела в кювет и опрокинулась. Пострадавшему водителю понадобилась медицинская помощь.
В результате ДТП транспортные средства получили технические повреждения. Водителю автомобиля Mitsubishi на месте происшествия оказана медицинская помощь. Диагноз — рана левой руки. Был отпущен домой, от госпитализации отказался, — сообщили TagilCity.ru в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.
Сотрудники ГИБДД провели осмотр места аварии и опросили очевидцев. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.
Напомним, вечером 17 октября в Екатеринбурге водитель иномарки протаранил трамвайную остановку и сбил трех пешеходов, двое из которых погибли на месте. На место ДТП выезжал замглавы свердловской ГИБДД Денис Колясников.