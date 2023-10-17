Опрокинулся на крышу. Два автомобиля столкнулись на улице Кушвинская в Нижнем Тагиле

ДТП произошло около 17.00. ГАЗель, за рулем которой был 60-летний тагильчанин, столкнулась с автомобилем Mitsubishi. В результате иномарка вылетела в кювет и опрокинулась. Пострадавшему водителю понадобилась медицинская помощь.