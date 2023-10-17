Педагог из Нижнего Тагила победила на международном конкурсе краеведов

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Церемония награждения состоялась 17 октября в Доме Российского исторического общества. На ней присутствовал председатель РИО Сергей Нарышкин.
Последний этап соревнования проходил в виде краеведческого фестиваля. Каждый учитель мог продемонстрировать проект по популяризации истории родного края. В этот тур прошли 29 краеведов из России, Беларуси и Приднестровской Молдавской республики.
Представительница Нижнего Тагила — Мария Ярославцева — поделилась результатами своей краеведческой деятельности за несколько лет. В том числе она рассказала о семейном центре «Русская горница».
Главной целью конкурса была поддержка местных краеведческих инициатив. Конкурсные мероприятия проводились Российским историческим обществом и фондом «История Отечества». Они проводится ежегодно. В конкурсе участвовали педагоги, которые популяризируют историю родного края среди молодежи.