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Учитель из Нижнего Тагила победила на конкурсе краеведов

Педагог из Нижнего Тагила победила на международном конкурсе краеведов

17 октября 2023, 14:00
Фото: Администрация Нижнего Тагила

Учитель из Нижнего Тагила победила на конкурсе краеведов

Педагог Городского дворца детского и юношеского творчества Мария Ярославцева стала победителем международного конкурса краеведов, которые работают с молодежью.

Церемония награждения состоялась 17 октября в Доме Российского исторического общества. На ней присутствовал председатель РИО Сергей Нарышкин.

Последний этап соревнования проходил в виде краеведческого фестиваля. Каждый учитель мог продемонстрировать проект по популяризации истории родного края. В этот тур прошли 29 краеведов из России, Беларуси и Приднестровской Молдавской республики.

Фото: Администрация Нижнего Тагила

Представительница Нижнего Тагила — Мария Ярославцева — поделилась результатами своей краеведческой деятельности за несколько лет. В том числе она рассказала о семейном центре «Русская горница».

Главной целью конкурса была поддержка местных краеведческих инициатив. Конкурсные мероприятия проводились Российским историческим обществом и фондом «История Отечества». Они проводится ежегодно. В конкурсе участвовали педагоги, которые популяризируют историю родного края среди молодежи.

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#Происшествия#Нижний Тагил#Фестиваль#Проект#История#Молодежь#Педагог#Соревнование#Дарья Сорокина#Международный конкурс#Краеведы#Русская горница
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