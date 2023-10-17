Подозреваемый в изнасиловании шваброй в Новоуральске насиловал девушек

Напомним, 7 октября 2023 года в заведении группа мужчин избила и изнасиловала посетителя шваброй. По словам одного из них, пострадавший якобы ранее убил двух человек и в этот день пришел на поминки своей жертвы, где стал угрожать родственнику умершего.