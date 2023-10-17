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Подозреваемый в изнасиловании в Новоуральске насиловал девушек

Подозреваемый в изнасиловании шваброй в Новоуральске насиловал девушек

17 октября 2023, 11:51
Фото: 1MI

Подозреваемый в изнасиловании в Новоуральске насиловал девушек

Владелец кафе «Ромашка» в Новоуральске, подозреваемый в изнасиловании шваброй посетителя, был дважды судим за изнасилования.

Мужчина насиловал девушек в своем кафе. Его судили в 2000 и 2010 годах. После второго срока он освободился в 2011 году. Сейчас полицейские ищут место, где мог скрыться предприниматель, рассказал начальник пресс-службы свердловского МВД Валерий Горелых.

Напомним, 7 октября 2023 года в заведении группа мужчин избила и изнасиловала посетителя шваброй. По словам одного из них, пострадавший якобы ранее убил двух человек и в этот день пришел на поминки своей жертвы, где стал угрожать родственнику умершего.

Посетителя ресторана в Свердловской области изнасиловали шваброй во время поминок
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