Подозреваемый в изнасиловании шваброй в Новоуральске насиловал девушек

Posted Сегодня, 11:51
Published Сегодня, 11:51
Modified Сегодня, 11:57
Updated Сегодня, 11:57
Мужчина насиловал девушек в своем кафе. Его судили в 2000 и 2010 годах. После второго срока он освободился в 2011 году. Сейчас полицейские ищут место, где мог скрыться предприниматель, рассказал начальник пресс-службы свердловского МВД Валерий Горелых.
Напомним, 7 октября 2023 года в заведении группа мужчин избила и изнасиловала посетителя шваброй. По словам одного из них, пострадавший якобы ранее убил двух человек и в этот день пришел на поминки своей жертвы, где стал угрожать родственнику умершего.