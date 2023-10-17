Полицейские определяют причину смерти не выбравшегося из пожара жителя Екатеринбурга

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ЧП произошло утром 17 октября 2023 года. Тогда горела квартира в одном из домов на улице Начдива Онуфриева. Там погиб мужчина и правоохранители начали проверку, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.
Известно, что квартира загорелась из-за неосторожного обращения с огнем. Пламя распространилось и на соседнюю квартиру.
Мужчина пытался выбраться из жилья, однако упал и больше не смог подняться. Сейчас следователи занимаются анализом случившегося и определяют причину гибели гражданина.
В УМВД по Екатеринбургу сказали, что мужчина проживал в этой квартире. Ему было 35 лет. Пожар мог начаться из-за неосторожного обращения с огнем при курении.