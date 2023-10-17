Резкое снижение артериального давления может привести к серьезным последствиям

«Такие препараты резко снижают давление за счет сокращения нагрузки на сердце. Но делать это самостоятельно опасно, если мы не говорим о приступе стенокардии, для которого эти препараты предназначены. Использование их для быстрого снижения давления может привести к ухудшению состояния, вплоть до потери сознания. Кроме того, большая разница между низким и высоким давлением в разное время суток может привести к сердечно-сосудистым катастрофам, таким как инфаркт или инсульт», — предупреждает эксперт.