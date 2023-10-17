Резкое снижение артериального давления может привести к серьезным последствиям

Posted Сегодня, 10:52
Published Сегодня, 10:52
Modified Сегодня, 10:54
Updated Сегодня, 10:54
Колебания артериального давления являются сложной проблемой, сопровождающейся неприятными ощущениями. Гипертоники, пытаясь избавиться от них, часто употребляют большое количество лекарств.
Некоторые люди, чтобы быстро стабилизировать свое состояние, используют спреи с нитратами и другие вещества, которые могут резко снизить артериальное давление. Врачи скорой помощи часто замечают таких пациентов.
Врач-кардиолог Юлия Кубай рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» о главных опасностях самолечения при гипертонии. Оказывается, последствия могут быть очень серьезными.
«Такие препараты резко снижают давление за счет сокращения нагрузки на сердце. Но делать это самостоятельно опасно, если мы не говорим о приступе стенокардии, для которого эти препараты предназначены. Использование их для быстрого снижения давления может привести к ухудшению состояния, вплоть до потери сознания. Кроме того, большая разница между низким и высоким давлением в разное время суток может привести к сердечно-сосудистым катастрофам, таким как инфаркт или инсульт», — предупреждает эксперт.