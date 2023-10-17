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Сбежавшие заключенные в Екатеринбурге напали на грузчика и ограбили его

Сбежавшие зэки ограбили мужчину в Екатеринбурге

17 октября 2023, 14:48
Фото: 1MI

Сбежавшие заключенные в Екатеринбурге напали на грузчика и ограбили его

Беглые заключенные из колонии №2 в Екатеринбурге добрались до Кировграда, где избили и ограбили местного грузчика, сообщили в пресс-службе свердловского МВД.

Оперативники сообщили, что сбежавшие заключенные — рецидивисты. У каждого имеется несколько судимостей, в том числе по статьям «кража», «грабеж», «хулиганство», «хищение транспортного средства» и «умышленное причинение вреда здоровью».

Заметили пропажу мужчин в колонии утром 15 октября. Во время оперативно-розыскных мероприятий мужчин задержали спустя два часа после побега в Кировграде. На фигурантов заведены уголовные дела за побег.

Двое уголовников сбежали из ИК-2 Екатеринбурга в Кировград
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#Криминал#Ограбление#Нападение#Екатеринбург#Ирина Кирилова#Сбежавшие
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