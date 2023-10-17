Сбежавшие зэки ограбили мужчину в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 14:48
Published Сегодня, 14:48
Modified Сегодня, 14:50
Updated Сегодня, 14:50
Оперативники сообщили, что сбежавшие заключенные — рецидивисты. У каждого имеется несколько судимостей, в том числе по статьям «кража», «грабеж», «хулиганство», «хищение транспортного средства» и «умышленное причинение вреда здоровью».
Заметили пропажу мужчин в колонии утром 15 октября. Во время оперативно-розыскных мероприятий мужчин задержали спустя два часа после побега в Кировграде. На фигурантов заведены уголовные дела за побег.