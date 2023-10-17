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Школьник с дипломом: в Нижнем Тагиле готовят IT-специалистов из учеников 8-11 классов

Школьник с дипломом: в Нижнем Тагиле готовят IT-специалистов из учеников 8-11 классов

17 октября 2023, 04:00
Фото: Компьютерная Академия ТОП
Реклама. Рекламодатель АНО ДПО «Академия ТОП Нижний» Тагил» . erid: LjN8KUszt
Сегодня многие компании нуждаются в квалифицированных программистах и дизайнерах, отсюда на рынке труда возникает высокая конкуренция. У юных тагильчан появилась возможность получить востребованную профессию и начать зарабатывать, сидя на школьной скамье. Как? Рассказываем в материале TagilCity. ru.

Программист и дизайнер — это не просто профессия будущего, это по-настоящему востребованная отрасль уже сейчас. Возможность стать квалифицированным специалистом в мире IT, есть у каждого ученика 8-11 классов учебных заведений Нижнего Тагила. Специально для этого Компьютерная Академия ТОП реализует программу «Школьник Студент».

Фото: Компьютерная Академия ТОП

Что такое Академия ТОП?

Это крупнейшая федеральная образовательная организация, широко представленная в России и за рубежом. Академия ТОП — один из лидеров в сфере IT-образования для взрослых и детей, которые без усилий, но с интересом смогут изучить азы компьютерной грамотности и сложных программ.

Выпускники Академии работают в Ebay, Amazon, IBM, Dell, Oracle, HP, Wix и в других ведущих мировых компаниях. Студентом Академии ТОП может стать любой желающий в возрасте от 15 до 55 лет. Никаких специальных знаний, умений и навыков не нужно — обучение начнется с нуля.

Программа «Школьник Студент»: получи профессию и начни зарабатывать!

Программа «Школьник Студент» рассчитана на 3,5 года. Чему за это время научатся студенты?

  • Программировать на самых актуальных языках и технологиях,
  • Создавать базы данных и работать с ними, мыслить алгоритмически,
  • Разрабатывать игры на телефон и компьютер,
  • Создавать облачные решения и многое другое.

Суть программы проста: получение дополнительного профессионального образования по двум направлениям: «Разработка программного обеспечения» — программист и «Компьютерная графика и дизайн» — дизайнер — еще на школьной скамье.

Фото: Компьютерная Академия ТОП

Практика и еще раз практика

Все преподаватели Компьютерной Академии ТОП сами являются востребованными специалистами. Они не просто доступно объясняют то, что написано в учебниках. Главное в программе обучения — это практика, практика и еще раз практика.

Уже с первого дня студенты в режиме офлайн начинают отрабатывать различные кейсы и выполнять практические задания на компьютере — конкретные заказы для конкретных фирм. По сути — это прямой путь получить стажировку и первую зарплату в компаниях-партнерах Академии.

Фото: Компьютерная Академия ТОП

Когда проходят занятия в «Компьютерной Академии ТОП»?

Даже самые занятые могут подстроиться для обучения в Академии ТОП, уверяют сотрудники филиала в Нижнем Тагиле.

Обучение в Академии стартует уже в ноябре и будет проходить 2 раза в неделю по 3 часа в вечернее время. В группу наберут только 16 человек. Знания, полученные здесь, помогают школьникам в учебе и влияют на их успеваемость. Так, улучшения отмечаются по таким предметам, как математика, информатика и иностранный язык.

Профессия разработчика программного обеспечения — это не просто работа, это
стиль жизни! Преподаватели Компьютерной Академии ТОП готовы поделиться со своими учениками всеми секретами этой захватывающей индустрии.

Фото: Компьютерная Академия ТОП

Выпускники «Компьютерной Академии ТОП» получат диплом IT-Колледжа «Академия ТОП» на русском и английском языках.

Кому подойдет IT-специальность?

Как понять, что IT-профессии именно то, что нужно? Специалисты приемной комиссии помогут развеять сомнения и ответят на все вопросы, появившиеся в ходе выбора будущей специальности. На собеседовании с профессионалами можно:

  • Бесплатно пройти профориентационное тестирование в сфере цифровых технологий,
  • Изучить программу обучения и узнать об академии всю необходимую информацию,
  • Уточнить условия поступления.
Фото: Компьютерная Академия ТОП

День открытых дверей в Колледже Цифровых технологий «Академия ТОП» для учеников 13-18 лет состоится 24 октября в 18:30.

В программе Дня:

  • Самые перспективные профессии будущего,
  • 5 технологий, которые никогда не оставят Вас без работы,
  • 8 убедительных причин стать IT-шником,
  • 7 важных показателей хорошего учебного заведения,
  • Секреты совмещения учебы с работой,
  • Возможности, которые открываются перед студентом «Академия ТОП»,
  • Почему мы гарантируем трудоустройство каждого выпускника.

Презентация образовательных программ:

Вас ожидают:

  • Выступления преподавателей по направлениям обучения,
  • Знакомство с Академией,
  • Профориентационное тестирование,
  • Индивидуальные консультации.

Мир IT ждет тебя! Узнай, как создавать программное обеспечение, работать с самыми современными технологиями и достигать успеха в этой захватывающей области!

Фото: Компьютерная Академия ТОП

Подробная информация по направлениям образования по ссылкам:

Контакты «Компьютерной Академии ТОП» в Нижнем Тагиле

Телефон для связи: +7 (3435) 96-38-35, с пн-вс с 09:00 до 18:00 или пишите в WhatsApp +7-965-517-95-50 и на почту [email protected] — всегда перезвоним и ответим на все вопросы.

Адрес: улица Ломоносова, дом 2а, 6 этаж, офис 605.

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