Школьник с дипломом: в Нижнем Тагиле готовят IT-специалистов из учеников 8-11 классов

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Программист и дизайнер — это не просто профессия будущего, это по-настоящему востребованная отрасль уже сейчас. Возможность стать квалифицированным специалистом в мире IT, есть у каждого ученика 8-11 классов учебных заведений Нижнего Тагила. Специально для этого Компьютерная Академия ТОП реализует программу «Школьник Студент».
Это крупнейшая федеральная образовательная организация, широко представленная в России и за рубежом. Академия ТОП — один из лидеров в сфере IT-образования для взрослых и детей, которые без усилий, но с интересом смогут изучить азы компьютерной грамотности и сложных программ.
Выпускники Академии работают в Ebay, Amazon, IBM, Dell, Oracle, HP, Wix и в других ведущих мировых компаниях. Студентом Академии ТОП может стать любой желающий в возрасте от 15 до 55 лет. Никаких специальных знаний, умений и навыков не нужно — обучение начнется с нуля.
Программа «Школьник Студент» рассчитана на 3,5 года. Чему за это время научатся студенты?
Суть программы проста: получение дополнительного профессионального образования по двум направлениям: «Разработка программного обеспечения» — программист и «Компьютерная графика и дизайн» — дизайнер — еще на школьной скамье.
Все преподаватели Компьютерной Академии ТОП сами являются востребованными специалистами. Они не просто доступно объясняют то, что написано в учебниках. Главное в программе обучения — это практика, практика и еще раз практика.
Уже с первого дня студенты в режиме офлайн начинают отрабатывать различные кейсы и выполнять практические задания на компьютере — конкретные заказы для конкретных фирм. По сути — это прямой путь получить стажировку и первую зарплату в компаниях-партнерах Академии.
Даже самые занятые могут подстроиться для обучения в Академии ТОП, уверяют сотрудники филиала в Нижнем Тагиле.
Обучение в Академии стартует уже в ноябре и будет проходить 2 раза в неделю по 3 часа в вечернее время. В группу наберут только 16 человек. Знания, полученные здесь, помогают школьникам в учебе и влияют на их успеваемость. Так, улучшения отмечаются по таким предметам, как математика, информатика и иностранный язык.
Профессия разработчика программного обеспечения — это не просто работа, это
стиль жизни! Преподаватели Компьютерной Академии ТОП готовы поделиться со своими учениками всеми секретами этой захватывающей индустрии.
Выпускники «Компьютерной Академии ТОП» получат диплом IT-Колледжа «Академия ТОП» на русском и английском языках.
Как понять, что IT-профессии именно то, что нужно? Специалисты приемной комиссии помогут развеять сомнения и ответят на все вопросы, появившиеся в ходе выбора будущей специальности. На собеседовании с профессионалами можно:
День открытых дверей в Колледже Цифровых технологий «Академия ТОП» для учеников 13-18 лет состоится 24 октября в 18:30.
Мир IT ждет тебя! Узнай, как создавать программное обеспечение, работать с самыми современными технологиями и достигать успеха в этой захватывающей области!
Подробная информация по направлениям образования по ссылкам:
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