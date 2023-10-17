Школьник с дипломом: в Нижнем Тагиле готовят IT-специалистов из учеников 8-11 классов

Обучение в Академии стартует уже в ноябре и будет проходить 2 раза в неделю по 3 часа в вечернее время. В группу наберут только 16 человек. Знания, полученные здесь, помогают школьникам в учебе и влияют на их успеваемость. Так, улучшения отмечаются по таким предметам, как математика, информатика и иностранный язык.