Штормовое предупреждение объявлено в Свердловской области на 18 октября

Posted Сегодня, 10:14
Published Сегодня, 10:14
Modified Сегодня, 10:16
Updated Сегодня, 10:16
18 октября на территории Свердловской области ожидаются порывы ветра до 18 метров в секунду, передает свердловское управление МЧС со ссылкой на Гидрометцентр.
Спасатели призывают свердловчан соблюдать правила безопасного поведения в ненастье, в частности не укрываться от ветра возле ненадежных конструкций и деревьев. При возникновении ЧП следует обратиться в экстренные службы по номерам 101 и 112.
Ранее синоптики спрогнозировали облачную погоду без осадков в Нижнем Тагиле на этой неделе.