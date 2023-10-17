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Updated Сегодня, 10:16

МЧС предупредило свердловчан о штормовом ветре 18 октября

Штормовое предупреждение объявлено в Свердловской области на 18 октября

17 октября 2023, 10:14
Фото: 1MI

МЧС предупредило свердловчан о штормовом ветре 18 октября

В среду, 18 октября, в Свердловской области разыграется непогода: синоптики предупреждают жителей о штормовом ветре.

18 октября на территории Свердловской области ожидаются порывы ветра до 18 метров в секунду, передает свердловское управление МЧС со ссылкой на Гидрометцентр.

Спасатели призывают свердловчан соблюдать правила безопасного поведения в ненастье, в частности не укрываться от ветра возле ненадежных конструкций и деревьев. При возникновении ЧП следует обратиться в экстренные службы по номерам 101 и 112.

Ранее синоптики спрогнозировали облачную погоду без осадков в Нижнем Тагиле на этой неделе.

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#Общество#Свердловская область#Погода#Ветер#Синоптики#Ненастье#МЧС#Григорий Орлов
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