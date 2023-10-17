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Published Сегодня, 12:13

Modified Сегодня, 12:15

Updated Сегодня, 12:15

Скандал чиновницы с таксистом в Таганроге закончился ее увольнением

Скандал чиновницы с таксистом в Таганроге закончился ее увольнением

17 октября 2023, 12:13
Фото: 1MI
Женщина в присутствии ребенка поругалась с таксистом, отказавшись оплатить поездку. Она угрожала водителю своими связями в местной администрации.

Однако оказалось, что чиновница уволилась сразу же после поездки, не дожидаясь огласки.

Как пишет zabnews.ru, чиновница угрожала водителю, называя ему имена своих знакомых во власти, включая главу администрации Таганрога. Пассажирка ругалась на таксиста в присутствии своего ребенка.

Женщина утверждала, что работает в администрации и представилась Анной Касиной, начальником дорожной службы. Однако в мэрии сообщили, что подразделения дорожной службы у них нет и такой сотрудницы тоже не существует.

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