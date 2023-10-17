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Сотрудникам вузов в Екатеринбурге подняли уровень зарплат

Сотрудникам университетов в Екатеринбурге увеличили зарплаты на 10,9%

17 октября 2023, 10:15
Фото: Midjourney

Сотрудникам вузов в Екатеринбурге подняли уровень зарплат

Зарплату сотрудникам высших учебных заведений в Екатеринбурге проиндексировал глава города Алексей Орлов в сентябре 2023 года.

16 октября Орлов определил уровень минимальных окладов. Так, проректора и помощники ректора будут получать оклад в размере 9 676 рублей, завкафедрой и деканы — до 14 739 рублей, а директора филиалов вузов — 11 820 рублей, рассказали в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Минимальный оклад вузовских дворников и гардеробщиц — 5 023 рубля. Минимальный оклад лаборантов и библиотекарей будет на уровне 7 283 рубля. Преподаватели и ассистенты теперь будут получать 10 142 рубля, доценты 12 702 рубля, а старшие научные сотрудники — 11 790 рублей.

Напомним, в Свердловской области педагогам-наставникам и методистам увеличат размер заработной платы. Доплата наставникам составит 15% от оклада, а методистам 10% от оклада.

Некоторым учителям в Свердловской области поднимут зарплату
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