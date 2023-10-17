Сотрудникам университетов в Екатеринбурге увеличили зарплаты на 10,9%

Posted Сегодня, 10:15
Published Сегодня, 10:15
Modified Сегодня, 10:15
Updated Сегодня, 10:15
16 октября Орлов определил уровень минимальных окладов. Так, проректора и помощники ректора будут получать оклад в размере 9 676 рублей, завкафедрой и деканы — до 14 739 рублей, а директора филиалов вузов — 11 820 рублей, рассказали в пресс-службе администрации Екатеринбурга.
Минимальный оклад вузовских дворников и гардеробщиц — 5 023 рубля. Минимальный оклад лаборантов и библиотекарей будет на уровне 7 283 рубля. Преподаватели и ассистенты теперь будут получать 10 142 рубля, доценты 12 702 рубля, а старшие научные сотрудники — 11 790 рублей.
Напомним, в Свердловской области педагогам-наставникам и методистам увеличат размер заработной платы. Доплата наставникам составит 15% от оклада, а методистам 10% от оклада.