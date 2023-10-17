Сотрудникам университетов в Екатеринбурге увеличили зарплаты на 10,9%

16 октября Орлов определил уровень минимальных окладов. Так, проректора и помощники ректора будут получать оклад в размере 9 676 рублей, завкафедрой и деканы — до 14 739 рублей, а директора филиалов вузов — 11 820 рублей, рассказали в пресс-службе администрации Екатеринбурга.