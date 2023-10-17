«Строил планы, которые не исполнятся»: глава Новоуральска сообщил о гибели военного

Posted Сегодня, 15:10
Published Сегодня, 15:10
Modified Сегодня, 15:13
Updated Сегодня, 15:13
Контракт с Минобороны уралец подписал в сентябре 2023 года. Не стало его в октябре — при каких обстоятельствах, не сообщается.
Он был любящим мужем, отцом и зятем. Как и все мы, строил далеко идущие планы на жизнь, которые, к сожалению, уже не исполнятся, — сообщил в своем Telegram-канале глава округа Вячеслав Тюменцев.
Церемония прощания с военным пройдет 19 октября в Новоуральске.
Ранее в Екатеринбурге простились с 43-летним разведчиком, погибшим на СВО. До этого стало известно о гибели на спецоперации 37-летнего добровольца из Горноуральского.