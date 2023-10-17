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Updated Сегодня, 15:13

На СВО погиб 36-летний контрактник из Новоуральска

«Строил планы, которые не исполнятся»: глава Новоуральска сообщил о гибели военного

17 октября 2023, 15:10
Фото: Telegram-канал главы Новоуральского округа

На СВО погиб 36-летний контрактник из Новоуральска

36-летний военнослужащий из Новоуральска Дмитрий Пикулов погиб в зоне спецоперации — в горячей точке свердловчанин пробыл около месяца.

Контракт с Минобороны уралец подписал в сентябре 2023 года. Не стало его в октябре — при каких обстоятельствах, не сообщается.

Он был любящим мужем, отцом и зятем. Как и все мы, строил далеко идущие планы на жизнь, которые, к сожалению, уже не исполнятся, — сообщил в своем Telegram-канале глава округа Вячеслав Тюменцев.

Церемония прощания с военным пройдет 19 октября в Новоуральске.

Ранее в Екатеринбурге простились с 43-летним разведчиком, погибшим на СВО. До этого стало известно о гибели на спецоперации 37-летнего добровольца из Горноуральского.

Житель поселка Горноуральский погиб в зоне СВО
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#Свердловская область#Армия#Военные#Военнослужащие#Военный#СВО#Спецоперация#Военнослужащий#Григорий Орлов
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