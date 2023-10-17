Студент-повар в Екатеринбурге бросился с ножом на однокурсника

Posted Сегодня, 08:43
Published Сегодня, 08:43
Modified Сегодня, 08:43
Updated Сегодня, 08:43
Причиной агрессии молодого человека стало недовольство тем, что его одногруппник готовит лучше, чем он. По словам очевидца, его вовремя остановили и нож отобрали, пишет Ура.ру.
Свердловчанина задержали сотрудники полиции. Из-за неадекватного поведения молодого человека увезли в лечебное учреждение.
Напомним, вечером 11 октября 2023 года в Екатеринбурге пьяный молодой человек ворвался в травмпункт и, накинувшись на врача, стал его избивать.
В результате у медика оказался сломан нос, а также остались ушибы и ссадины. Дебошир успел скрыться. Его сейчас ищет полиция.