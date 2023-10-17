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Студент чуть не зарезал своего однокурсника в Екатеринбурге

Студент-повар в Екатеринбурге бросился с ножом на однокурсника

17 октября 2023, 08:43
Фото: 1MI

Студент чуть не зарезал своего однокурсника в Екатеринбурге

18-летний студент кулинарного колледжа в Екатеринбурге напал с ножом на своего однокурсника. Инцидент произошел 16 октября 2023 года.

Причиной агрессии молодого человека стало недовольство тем, что его одногруппник готовит лучше, чем он. По словам очевидца, его вовремя остановили и нож отобрали, пишет Ура.ру.

Свердловчанина задержали сотрудники полиции. Из-за неадекватного поведения молодого человека увезли в лечебное учреждение.

Напомним, вечером 11 октября 2023 года в Екатеринбурге пьяный молодой человек ворвался в травмпункт и, накинувшись на врача, стал его избивать.

В результате у медика оказался сломан нос, а также остались ушибы и ссадины. Дебошир успел скрыться. Его сейчас ищет полиция.

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