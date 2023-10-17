Светофор временно перестанет работать на Вагонке в Нижнем Тагиле

Напомним, 5 сентября 2023 года в Нижнем Тагиле отключали светофоры на перекрестке Мира — Циолковского, а также на улице Перова. На перекрестке светофор не работал утром с 9:30 до 13:00, а на улице Перова с 13:00 до 16:00.