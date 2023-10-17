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Светофор временно перестанет работать на Вагонке в Нижнем Тагиле

Светофор временно перестанет работать на Вагонке в Нижнем Тагиле

17 октября 2023, 05:53
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле состоится плановое отключение светофора на перекрестке Восточное шоссе — улица Кулибина. Дорожный объект будет отключен 17 октября 2023 года.

Техника временно прекратит работать из-за отключения электричества, рассказали в Центре организации дорожного движения Нижнего Тагила.

Так, светофор на данном перекрестке не будет работать днем с 13:00 до 16:00.

Напомним, 5 сентября 2023 года в Нижнем Тагиле отключали светофоры на перекрестке Мира — Циолковского, а также на улице Перова. На перекрестке светофор не работал утром с 9:30 до 13:00, а на улице Перова с 13:00 до 16:00.

Светофоры временно перестанут работать на Тагилстрое и в центре в Нижнем Тагиле
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