Светофор временно перестанет работать на Вагонке в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 05:53
Published Сегодня, 05:53
Modified Сегодня, 05:53
Updated Сегодня, 05:53
Техника временно прекратит работать из-за отключения электричества, рассказали в Центре организации дорожного движения Нижнего Тагила.
Так, светофор на данном перекрестке не будет работать днем с 13:00 до 16:00.
Напомним, 5 сентября 2023 года в Нижнем Тагиле отключали светофоры на перекрестке Мира — Циолковского, а также на улице Перова. На перекрестке светофор не работал утром с 9:30 до 13:00, а на улице Перова с 13:00 до 16:00.