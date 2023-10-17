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Published Сегодня, 11:44

Modified Сегодня, 11:46

Updated Сегодня, 11:46

Под Сысертью сын убил отца лопатой

Сын забил отца лопатой до смерти под Сысертью

17 октября 2023, 11:44
Фото: 1MI

Под Сысертью сын убил отца лопатой

26-летний мужчина забил до смерти лопатой своего папу. Это произошло в Сысертском районе.

Подозреваемого задержали, сообщили в Следственном управлении СКР по региону. Следствие полагает, что в вечернее время 11 октября мужчина поссорился с отцом во время пьяных посиделок. Тогда же он схватился за лопату и стал бить ею близкого родственника.

В результате отец скончался. Сейчас подозреваемый находится под стражей. Известно, что злоумышленник сам сдался полицейским — он вызвал врачей и стражей порядка.

Полицейские оперативно задержали его и передали в руки следователей. Если вину мужчины докажут, то ему грозит до 15 лет тюрьмы.

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#Происшествия#Криминал#Задержание#Тюрьма#Родственники#Сысерть#СКР#Лопата#Екатеринбург#Пьяные посиделки#Дарья Сорокина#Следственное управление#Стража порядка
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