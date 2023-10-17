Сын забил отца лопатой до смерти под Сысертью

Posted Сегодня, 11:44
Published Сегодня, 11:44
Modified Сегодня, 11:46
Updated Сегодня, 11:46
Подозреваемого задержали, сообщили в Следственном управлении СКР по региону. Следствие полагает, что в вечернее время 11 октября мужчина поссорился с отцом во время пьяных посиделок. Тогда же он схватился за лопату и стал бить ею близкого родственника.
В результате отец скончался. Сейчас подозреваемый находится под стражей. Известно, что злоумышленник сам сдался полицейским — он вызвал врачей и стражей порядка.
Полицейские оперативно задержали его и передали в руки следователей. Если вину мужчины докажут, то ему грозит до 15 лет тюрьмы.